Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Шість способів підвищити морозостійкість дерев у саду

Шість способів підвищити морозостійкість дерев у саду

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 23:45
Як підвищити морозостійкість плодових дерев - 6 дій для захисту саду взимку
Дерева у засніженому саду. Фото: Pixabay

Морози можуть пошкоджувати як ніжні, так і традиційні сорти плодових дерев, але правильна підготовка допомагає зберегти сад без втрат. Важливо вчасно зміцнити дерево та захистити його коріння й крону.

Новини.LIVE розповідає, як підвищити морозостійкість плодових культур.

Реклама
Читайте також:

Проріджування крони та підживлення

Щоб дерево витримувало сильні морози, йому потрібно накопичити максимум поживних речовин. Для цього влітку та восени варто прибрати зайві гілки та зав’язь, щоб зменшити навантаження. Харчування зміщують на фосфорно-калійні добрива, додаючи золу й обробляючи крону залізним купоросом для зміцнення тканин.

Важливість правильного поливу та загартування штамба

Плодові дерева потребують активного зволоження тричі за сезон: ранньою весною, під час зав’язування плодів і пізньої осені. У теплу пору варто звільнити кореневу шийку від мульчі, бур’янів і надлишкового ґрунту, щоб вона краще розвивалася та легше переносила зиму.

Мульчування та побілка

Перед зимою важливо замульчувати кореневу зону, щоб захистити її від промерзання та зберегти вологу. Штамб білять від кореневої шийки до основних гілок, додаючи до розчину мідний купорос і казеїновий клей — це запобігає сонячним опікам та морозним тріщинам.

Як підвищити морозостійкість ніжних сортів

Для теплолюбних культур ефективні щеплення:

  • вплітання живця теплолюбного сорту у крону морозостійкого дерева — так дерево витримує до -35…-38°C;
  • подвійне щеплення на зимостійкий підвій, що підвищує морозостійкість усього дерева.

Такі методи дозволяють вирощувати навіть вибагливі сорти у холодному кліматі та зберегти сад у відмінному стані.

Ми вже писали про те, коли зимова посадка допустима та як правильно висаджувати цибулини.

Раніше пояснювали те, коли зривати листя алое та як правильно його зберігати.

Детальніше розповідали про те, за яких умов зимова обрізка безпечна і коли вона допоможе отримати кращий урожай.

дерева морози город сад захист
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації