Як підвищити морозостійкість плодових дерев - 6 дій для захисту саду взимку

Морози можуть пошкоджувати як ніжні, так і традиційні сорти плодових дерев, але правильна підготовка допомагає зберегти сад без втрат. Важливо вчасно зміцнити дерево та захистити його коріння й крону.

Проріджування крони та підживлення

Щоб дерево витримувало сильні морози, йому потрібно накопичити максимум поживних речовин. Для цього влітку та восени варто прибрати зайві гілки та зав’язь, щоб зменшити навантаження. Харчування зміщують на фосфорно-калійні добрива, додаючи золу й обробляючи крону залізним купоросом для зміцнення тканин.

Важливість правильного поливу та загартування штамба

Плодові дерева потребують активного зволоження тричі за сезон: ранньою весною, під час зав’язування плодів і пізньої осені. У теплу пору варто звільнити кореневу шийку від мульчі, бур’янів і надлишкового ґрунту, щоб вона краще розвивалася та легше переносила зиму.

Мульчування та побілка

Перед зимою важливо замульчувати кореневу зону, щоб захистити її від промерзання та зберегти вологу. Штамб білять від кореневої шийки до основних гілок, додаючи до розчину мідний купорос і казеїновий клей — це запобігає сонячним опікам та морозним тріщинам.

Як підвищити морозостійкість ніжних сортів

Для теплолюбних культур ефективні щеплення:

вплітання живця теплолюбного сорту у крону морозостійкого дерева — так дерево витримує до -35…-38°C;

подвійне щеплення на зимостійкий підвій, що підвищує морозостійкість усього дерева.

Такі методи дозволяють вирощувати навіть вибагливі сорти у холодному кліматі та зберегти сад у відмінному стані.

