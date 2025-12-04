Як правильно збирати листя алое - коли зривати, як відокремлювати і де зберігати

Людина доглядає алоє. Фото: Freepik

Алое часто вирощують для домашніх лікувальних засобів, але для заготівлі листя потрібно дотримуватись визначених правил. Вони допомагають зберегти максимальну користь соку.—

Новини.LIVE пояснює, коли зривати листя алое та як правильно його зберігати.

Реклама

Читайте також:

Які листки алое підходять для заготівлі

Для приготування лікувального соку використовують дорослі рослини від 3 років. Молоде алое містить значно менше корисних речовин. За два тижні до заготівлі рослину припиняють поливати, щоб збільшити концентрацію активних компонентів у листі.

Чому листя не можна зрізати

Листя алое не зрізають ножем, адже так втрачається частина соку. Його потрібно акуратно відламувати руками біля основи. Найбільш цінні — нижні та середні листки, адже саме там накопичується найбільше корисних речовин.

Як правильно зібрати та підготувати листя

Після збору листя потрібно:

покласти його в поліетиленовий пакет;

залишити в темному прохолодному місці на 2 тижні;

після цього промити, обсушити та подрібнити в блендері;

віджати сік через марлю.

Такий спосіб активує біостимулятори та підсилює лікувальний ефект.

Як зберігати заготоване листя

Свіже листя зберігають у холодильнику або в прохолодному затемненому місці. Дотримання температури та відсутність світла допомагають довше зберегти активні речовини. Така заготівля підходить для косметичних та лікувальних засобів.

Ми вже писали про те, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року.

Раніше пояснювали те, як правильно розплутати гірлянду та не пошкодити проводи.

Детальніше розповідали про те, як правильно розташувати ялинку, щоб посилити атмосферу дому та привернути удачу.