Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Збір листя алое — ключові правила, які всі ігнорують

Збір листя алое — ключові правила, які всі ігнорують

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 16:49
Як правильно збирати листя алое - коли зривати, як відокремлювати і де зберігати
Людина доглядає алоє. Фото: Freepik

Алое часто вирощують для домашніх лікувальних засобів, але для заготівлі листя потрібно дотримуватись визначених правил. Вони допомагають зберегти максимальну користь соку.—

Новини.LIVE пояснює, коли зривати листя алое та як правильно його зберігати.

Реклама
Читайте також:

Які листки алое підходять для заготівлі

Для приготування лікувального соку використовують дорослі рослини від 3 років. Молоде алое містить значно менше корисних речовин. За два тижні до заготівлі рослину припиняють поливати, щоб збільшити концентрацію активних компонентів у листі.

Чому листя не можна зрізати

Листя алое не зрізають ножем, адже так втрачається частина соку. Його потрібно акуратно відламувати руками біля основи. Найбільш цінні — нижні та середні листки, адже саме там накопичується найбільше корисних речовин.

Як правильно зібрати та підготувати листя

Після збору листя потрібно:

  • покласти його в поліетиленовий пакет;
  • залишити в темному прохолодному місці на 2 тижні;
  • після цього промити, обсушити та подрібнити в блендері;
  • віджати сік через марлю.

Такий спосіб активує біостимулятори та підсилює лікувальний ефект.

Як зберігати заготоване листя

Свіже листя зберігають у холодильнику або в прохолодному затемненому місці. Дотримання температури та відсутність світла допомагають довше зберегти активні речовини. Така заготівля підходить для косметичних та лікувальних засобів.

Ми вже писали про те, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року.

Раніше пояснювали те, як правильно розплутати гірлянду та не пошкодити проводи.

Детальніше розповідали про те, як правильно розташувати ялинку, щоб посилити атмосферу дому та привернути удачу.

рослини поради будинок зберігання вдома листя
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації