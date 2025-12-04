Как правильно собирать листья алоэ - когда срывать, как отделять и где хранить

Человек ухаживает за алоэ. Фото: Freepik

Алоэ часто выращивают для домашних лечебных средств, но для заготовки листьев нужно соблюдать определенные правила. Они помогают сохранить максимальную пользу сока.

Новини.LIVE объясняет, когда срывать листья алоэ и как правильно его хранить.

Какие листья алоэ подходят для заготовки

Для приготовления лечебного сока используют взрослые растения от 3 лет. Молодое алоэ содержит значительно меньше полезных веществ. За две недели до заготовки растение прекращают поливать, чтобы увеличить концентрацию активных компонентов в листьях.

Почему листья нельзя срезать

Листья алоэ не срезают ножом, ведь так теряется часть сока. Их нужно аккуратно отламывать руками у основания. Наиболее ценные — нижние и средние листья, ведь именно там накапливается больше всего полезных веществ.

Как правильно собрать и подготовить листья

После сбора листьев нужно:

положить их в полиэтиленовый пакет;

оставить в темном прохладном месте на 2 недели;

после этого промыть, обсушить и измельчить в блендере;

отжать сок через марлю.

Такой способ активирует биостимуляторы и усиливает лечебный эффект.

Как хранить заготовленные листья

Свежие листья хранят в холодильнике или в прохладном затемненном месте. Соблюдение температуры и отсутствие света помогают дольше сохранить активные вещества. Такая заготовка подходит для косметических и лечебных средств.

