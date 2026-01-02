Видео
Не выбрасывайте крышки от бутылок — сделайте полезные изделия

Не выбрасывайте крышки от бутылок — сделайте полезные изделия

Дата публикации 2 января 2026 23:45
Идеи повторного использования пластиковых крышек - декор, поделки, организация пространства
Мужчина держит пакет с пластиковыми крышками. Фото: Freepik

Пластиковые крышки легко превратить в полезные и стильные вещи для дома и двора. Вместо того чтобы выбрасывать, их можно использовать для декора, организации пространства и детского творчества.

Новини.LIVE рассказывает, как дать крышкам вторую жизнь и создать из них практичные поделки.

Почему пластиковые крышки — идеальный материал для творчества

Крышки от бутылок прочные, разноцветные, легко сочетаются между собой и не требуют специальных инструментов. Их можно использовать как для интерьерных поделок, так и для полезных бытовых вещей. Это доступный способ переработки, который помогает уменьшить количество пластика дома.

Идеи, которые подарят крышкам вторую жизнь

Пластиковые крышки подходят для создания как простых, так и сложных поделок. Среди самых популярных вариантов:

  • декоративная дорожка;
  • шашки и настольные игры;
  • плафон или абажур для лампы;
  • корзина для игрушек или белья;
  • маленькие корзины;
  • палитра для красок;
  • настенные часы;
  • детские игрушки;
  • стрит-арт панно;
  • садовые фигуры;
  • яркий коврик;
  • подставки под чашки;
  • шторы из крышек;
  • декор мебели;
  • оригинальные кашпо;
  • картины;
  • бижутерия и аксессуары;
  • настольные органайзеры.

Где использовать такие изделия

Из крышек легко создать яркий акцент в доме: украсить мебель, сделать полезные органайзеры, обновить детский уголок или превратить сад в арт-зону. Материал долговечный, устойчивый к влаге и очень легкий в работе.

Почему стоит попробовать

Повторное использование крышек — это не только творчество, но и способ уменьшить количество пластиковых отходов. Изделия можно делать вместе с детьми, использовать для подарков или для декора дома.

лайфхаки советы огород сад декор игрушки
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
