Идеи повторного использования пластиковых крышек - декор, поделки, организация пространства

Мужчина держит пакет с пластиковыми крышками. Фото: Freepik

Пластиковые крышки легко превратить в полезные и стильные вещи для дома и двора. Вместо того чтобы выбрасывать, их можно использовать для декора, организации пространства и детского творчества.

Новини.LIVE рассказывает, как дать крышкам вторую жизнь и создать из них практичные поделки.

Реклама

Читайте также:

Почему пластиковые крышки — идеальный материал для творчества

Крышки от бутылок прочные, разноцветные, легко сочетаются между собой и не требуют специальных инструментов. Их можно использовать как для интерьерных поделок, так и для полезных бытовых вещей. Это доступный способ переработки, который помогает уменьшить количество пластика дома.

Идеи, которые подарят крышкам вторую жизнь

Пластиковые крышки подходят для создания как простых, так и сложных поделок. Среди самых популярных вариантов:

декоративная дорожка;

шашки и настольные игры;

плафон или абажур для лампы;

корзина для игрушек или белья;

маленькие корзины;

палитра для красок;

настенные часы;

детские игрушки;

стрит-арт панно;

садовые фигуры;

яркий коврик;

подставки под чашки;

шторы из крышек;

декор мебели;

оригинальные кашпо;

картины;

бижутерия и аксессуары;

настольные органайзеры.

Где использовать такие изделия

Из крышек легко создать яркий акцент в доме: украсить мебель, сделать полезные органайзеры, обновить детский уголок или превратить сад в арт-зону. Материал долговечный, устойчивый к влаге и очень легкий в работе.

Почему стоит попробовать

Повторное использование крышек — это не только творчество, но и способ уменьшить количество пластиковых отходов. Изделия можно делать вместе с детьми, использовать для подарков или для декора дома.

Мы уже писали о том, в каких случаях зимняя пересадка необходима.

Ранее объясняли то, какие дрова выбрать для стабильного и эффективного отопления.

Подробнее рассказывали о том, как легко размножить рождественский кактус в домашних условиях.