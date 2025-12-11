Видео
Главная Дом и огород Размножение рождественского кактуса без ошибок — пошаговый метод

Размножение рождественского кактуса без ошибок — пошаговый метод

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 14:29
Как размножить рождественский кактус черенками - пошаговая инструкция, укоренение, советы по уходу
Декабрист в горшке. Фото: iStockphoto

Рождественский кактус легко дает новые растения, если правильно подготовить черенок и посадить его в подходящий субстрат. Эксперты объяснили, как быстро укоренить черенки и получить крепкий молодой кактус даже зимой.

Новини.LIVE рассказывает, как легко размножить рождественский кактус в домашних условиях.

Читайте также:

Как выбрать черенок для размножения

Для нового растения нужны здоровые, ярко-зеленые сегменты без признаков морщинистости или пересушивания. Лучше всего выбирать молодые побеги с 2-4 членистыми частями — они быстрее образуют корни и легче адаптируются.

Когда лучше размножать рождественский кактус

Оптимальный период — весна после цветения, но процедуру можно проводить и зимой. Единственный нюанс: растение зацветет позже, так как потратит силы на укоренение. В теплый сезон черенки развиваются быстрее, поэтому молодые растения легче адаптируются и формируют крепкую корневую систему.

Подготовка черенка: главный секрет успеха

Сегмент нужно аккуратно выкрутить или отрезать в месте соединения. После этого важно дать ему подсохнуть несколько дней, чтобы срез загрубел — это защитит от гниения и ускорит укоренение.

Как укоренить черенок

  1. Наполните горшок смесью для кактусов или суккулентов.
  2. Погрузите черенок во влажный субстрат на несколько сантиметров.
  3. Почву поддерживайте слегка влажной, но без переувлажнения.
  4. Накройте горшок пленкой или прозрачным стаканом, чтобы создать мини-теплицу.

Как только появится новый сегмент, растение успешно укоренилось — укрытие можно убирать.

растения цветы советы эффективные способы размножение декабрист
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
