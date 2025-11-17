Видео
Україна
Как правильно собирать дрова в лесу, чтобы не получить штраф

Как правильно собирать дрова в лесу, чтобы не получить штраф

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 11:10
обновлено: 19:38
Что можно собирать в лесу без разрешения и какие штрафы предусмотрены за нарушение правил
Дерево, упавшее в лесу. Фото: Freepik

В холодный сезон многие украинцы ищут дрова в лесах, но не все знают о правилах и штрафах. Лесной кодекс четко определяет, что можно собирать без разрешения, а за что предусмотрена ответственность.

Новини.LIVE объясняет, какие лесные ресурсы разрешено собирать законно и как действовать, чтобы не получить штраф.

Читайте также:

Что можно собирать без разрешения

Без разрешения в лесу можно собирать только то, что уже лежит на земле: сухие ветки, хвою, листья и кору. Также разрешено собирать грибы, ягоды и травы, если они не относятся к редким или краснокнижным видам. Такие действия считаются законными при условии, что они не наносят вреда окружающей среде.

Что запрещено и за что штрафуют

  • Срезание деревьев или веток, даже сухих, без разрешения лесхоза.
  • Самовольная заготовка дров без лесорубного билета.
  • Вывоз больших объемов древесины без документов.

Такие действия расценивают как незаконную вырубку и наказывают административно или уголовно.

Как легально получить дрова

  • Обратиться в местный лесхоз.
  • Получить соответствующее разрешение или лесорубный билет.
  • Соблюдать условия по объему, месту и виду древесины.

В лесхозах подскажут, где разрешено собирать древесину, или предложат легальное приобретение. Соблюдение правил поможет избежать штрафов и не навредить природе.

Мы уже рассказывали о том, что делать, чтобы картофель не портился и не прорастал в погребе.

Также ранее объясняли то, как подготовить малину к зиме и чем подкормить кусты для богатого урожая.

Подробнее мы рассказывали о том, как ухаживать за алоэ, чтобы оно быстро разрасталось и оставалось крепким.

правила штраф лес советы дрова
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
