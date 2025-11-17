Что можно собирать в лесу без разрешения и какие штрафы предусмотрены за нарушение правил

Как правильно собирать дрова в лесу, чтобы не получить штраф
В холодный сезон многие украинцы ищут дрова в лесах, но не все знают о правилах и штрафах. Лесной кодекс четко определяет, что можно собирать без разрешения, а за что предусмотрена ответственность.
Новини.LIVE объясняет, какие лесные ресурсы разрешено собирать законно и как действовать, чтобы не получить штраф.
Что можно собирать без разрешения
Без разрешения в лесу можно собирать только то, что уже лежит на земле: сухие ветки, хвою, листья и кору. Также разрешено собирать грибы, ягоды и травы, если они не относятся к редким или краснокнижным видам. Такие действия считаются законными при условии, что они не наносят вреда окружающей среде.
Что запрещено и за что штрафуют
- Срезание деревьев или веток, даже сухих, без разрешения лесхоза.
- Самовольная заготовка дров без лесорубного билета.
- Вывоз больших объемов древесины без документов.
Такие действия расценивают как незаконную вырубку и наказывают административно или уголовно.
Как легально получить дрова
- Обратиться в местный лесхоз.
- Получить соответствующее разрешение или лесорубный билет.
- Соблюдать условия по объему, месту и виду древесины.
В лесхозах подскажут, где разрешено собирать древесину, или предложат легальное приобретение. Соблюдение правил поможет избежать штрафов и не навредить природе.
