Україна
Як правильно збирати дрова в лісі, щоб не отримати штраф

Як правильно збирати дрова в лісі, щоб не отримати штраф

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 11:10
Оновлено: 19:38
Що можна збирати в лісі без дозволу та які штрафи передбачені за порушення правил
Дерево, що впало в лісі. Фото: Freepik

У холодний сезон багато українців шукають дрова в лісах, але не всі знають про правила та штрафи. Лісовий кодекс чітко визначає, що можна збирати без дозволу, а за що передбачена відповідальність.

Новини.LIVE пояснює, які лісові ресурси дозволено збирати законно та як діяти, щоб не отримати штраф.

Читайте також:

Що можна збирати без дозволу

Без дозволу в лісі можна збирати лише те, що вже лежить на землі: сухі гілки, хвою, листя та кору. Також дозволено збирати гриби, ягоди й трави, якщо вони не належать до рідкісних або червонокнижних видів. Такі дії вважаються законними за умови, що вони не завдають шкоди довкіллю.

Що заборонено і за що штрафують

  • Зрізання дерев або гілок, навіть сухих, без дозволу лісгоспу.
  • Самовільна заготівля дров без лісорубного квитка.
  • Вивезення великих обсягів деревини без документів.

Такі дії розцінюють як незаконну вирубку і карають адміністративно або кримінально.

Як легально отримати дрова

  • Звернутися до місцевого лісгоспу.
  • Отримати відповідний дозвіл чи лісорубний квиток.
  • Дотримуватися умов щодо обсягу, місця та виду деревини.

У лісгоспах підкажуть, де дозволено збирати деревину, або запропонують легальне придбання. Дотримання правил допоможе уникнути штрафів і не нашкодити природі.

Ми вже розповідали про те, що робити, щоб картопля не псувалася й не проростала у погребі.

Також раніше пояснювали те, як підготувати малину до зими та чим підживити кущі для багатого врожаю.

Детальніше ми розповідали про те, як доглядати за алое, щоб воно швидко розросталося і залишалося міцним.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
