Що можна збирати в лісі без дозволу та які штрафи передбачені за порушення правил

У холодний сезон багато українців шукають дрова в лісах, але не всі знають про правила та штрафи. Лісовий кодекс чітко визначає, що можна збирати без дозволу, а за що передбачена відповідальність.

Новини.LIVE пояснює, які лісові ресурси дозволено збирати законно та як діяти, щоб не отримати штраф.

Що можна збирати без дозволу

Без дозволу в лісі можна збирати лише те, що вже лежить на землі: сухі гілки, хвою, листя та кору. Також дозволено збирати гриби, ягоди й трави, якщо вони не належать до рідкісних або червонокнижних видів. Такі дії вважаються законними за умови, що вони не завдають шкоди довкіллю.

Що заборонено і за що штрафують

Зрізання дерев або гілок, навіть сухих, без дозволу лісгоспу.

Самовільна заготівля дров без лісорубного квитка.

Вивезення великих обсягів деревини без документів.

Такі дії розцінюють як незаконну вирубку і карають адміністративно або кримінально.

Як легально отримати дрова

Звернутися до місцевого лісгоспу.

Отримати відповідний дозвіл чи лісорубний квиток.

Дотримуватися умов щодо обсягу, місця та виду деревини.

У лісгоспах підкажуть, де дозволено збирати деревину, або запропонують легальне придбання. Дотримання правил допоможе уникнути штрафів і не нашкодити природі.

