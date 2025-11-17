Що можна збирати в лісі без дозволу та які штрафи передбачені за порушення правил

Як правильно збирати дрова в лісі, щоб не отримати штраф
У холодний сезон багато українців шукають дрова в лісах, але не всі знають про правила та штрафи. Лісовий кодекс чітко визначає, що можна збирати без дозволу, а за що передбачена відповідальність.
Новини.LIVE пояснює, які лісові ресурси дозволено збирати законно та як діяти, щоб не отримати штраф.
Що можна збирати без дозволу
Без дозволу в лісі можна збирати лише те, що вже лежить на землі: сухі гілки, хвою, листя та кору. Також дозволено збирати гриби, ягоди й трави, якщо вони не належать до рідкісних або червонокнижних видів. Такі дії вважаються законними за умови, що вони не завдають шкоди довкіллю.
Що заборонено і за що штрафують
- Зрізання дерев або гілок, навіть сухих, без дозволу лісгоспу.
- Самовільна заготівля дров без лісорубного квитка.
- Вивезення великих обсягів деревини без документів.
Такі дії розцінюють як незаконну вирубку і карають адміністративно або кримінально.
Як легально отримати дрова
- Звернутися до місцевого лісгоспу.
- Отримати відповідний дозвіл чи лісорубний квиток.
- Дотримуватися умов щодо обсягу, місця та виду деревини.
У лісгоспах підкажуть, де дозволено збирати деревину, або запропонують легальне придбання. Дотримання правил допоможе уникнути штрафів і не нашкодити природі.
