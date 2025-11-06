Як підживлювати кущі малини восени, щоб підвищити врожайність вдвічі

Як удвічі підвищити врожайність малини — поради садівників
Якщо хочете, щоб наступного року малина дала вдвічі більше ягід, підживіть її ще восени. Осіння підгодівля допоможе кущам зміцніти, пережити морози й закласти майбутній урожай.
Новини.LIVE розповідає, як підготувати малину до зими та чим підживити кущі для багатого врожаю у 2026 році.
Чому важливо підживлювати малину восени
Після плодоношення кущі виснажуються й потребують живлення. Осіннє підживлення допомагає рослині накопичити поживні речовини, легше перенести зиму та сформувати нові бруньки на наступний сезон.
Органічне підживлення
- Використовуйте компост, перепрілий гній або курячий послід.
- Розсипте добриво навколо куща, відступивши 10-15 см від стебла.
- Шар органіки не лише живить, а й утримує вологу та захищає коріння від морозів.
Мінеральні добрива
Для осіннього живлення підходять засоби з фосфором і калієм — вони стимулюють майбутнє цвітіння.
- На один дорослий кущ внесіть 55 г суперфосфату й 40 г сульфату калію або 30 г калімагнезії.
- Молодим саджанцям дозу зменшіть наполовину.
- Після внесення легенько розпушіть і присипте ґрунт.
Додатковий догляд
Після підживлення видаліть сухі, хворі та тонкі пагони — вони забирають сили у здорових гілок. Правильна обрізка й живлення гарантують потужний ріст і рясний урожай наступного року.
