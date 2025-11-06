Відео
Україна
Дім та город Як удвічі підвищити врожайність малини — поради садівників

Як удвічі підвищити врожайність малини — поради садівників

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 18:40
Оновлено: 16:57
Як підживлювати кущі малини восени, щоб підвищити врожайність вдвічі
Урожай малини в саду. Фото: Pinterest

Якщо хочете, щоб наступного року малина дала вдвічі більше ягід, підживіть її ще восени. Осіння підгодівля допоможе кущам зміцніти, пережити морози й закласти майбутній урожай.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати малину до зими та чим підживити кущі для багатого врожаю у 2026 році.

Читайте також:

Чому важливо підживлювати малину восени

Після плодоношення кущі виснажуються й потребують живлення. Осіннє підживлення допомагає рослині накопичити поживні речовини, легше перенести зиму та сформувати нові бруньки на наступний сезон.

Органічне підживлення

  • Використовуйте компост, перепрілий гній або курячий послід.
  • Розсипте добриво навколо куща, відступивши 10-15 см від стебла.
  • Шар органіки не лише живить, а й утримує вологу та захищає коріння від морозів.

Мінеральні добрива

Для осіннього живлення підходять засоби з фосфором і калієм — вони стимулюють майбутнє цвітіння.

  • На один дорослий кущ внесіть 55 г суперфосфату й 40 г сульфату калію або 30 г калімагнезії.
  • Молодим саджанцям дозу зменшіть наполовину.
  • Після внесення легенько розпушіть і присипте ґрунт.

Додатковий догляд

Після підживлення видаліть сухі, хворі та тонкі пагони — вони забирають сили у здорових гілок. Правильна обрізка й живлення гарантують потужний ріст і рясний урожай наступного року.

Ми пояснювали те, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома, на балконі чи в саду.

Також розповідали про те, коли і як правильно проводити вапнування, щоб отримати максимальний ефект.

Раніше повідомлялося про те, як швидко висушити сирі дрова й розпалити піч без неприємного диму.

врожай поради город сад малина підживлення
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
