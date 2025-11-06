Як підживлювати кущі малини восени, щоб підвищити врожайність вдвічі

Урожай малини в саду. Фото: Pinterest

Якщо хочете, щоб наступного року малина дала вдвічі більше ягід, підживіть її ще восени. Осіння підгодівля допоможе кущам зміцніти, пережити морози й закласти майбутній урожай.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати малину до зими та чим підживити кущі для багатого врожаю у 2026 році.

Чому важливо підживлювати малину восени

Після плодоношення кущі виснажуються й потребують живлення. Осіннє підживлення допомагає рослині накопичити поживні речовини, легше перенести зиму та сформувати нові бруньки на наступний сезон.

Органічне підживлення

Використовуйте компост, перепрілий гній або курячий послід.

Розсипте добриво навколо куща, відступивши 10-15 см від стебла.

Шар органіки не лише живить, а й утримує вологу та захищає коріння від морозів.

Мінеральні добрива

Для осіннього живлення підходять засоби з фосфором і калієм — вони стимулюють майбутнє цвітіння.

На один дорослий кущ внесіть 55 г суперфосфату й 40 г сульфату калію або 30 г калімагнезії.

Молодим саджанцям дозу зменшіть наполовину.

Після внесення легенько розпушіть і присипте ґрунт.

Додатковий догляд

Після підживлення видаліть сухі, хворі та тонкі пагони — вони забирають сили у здорових гілок. Правильна обрізка й живлення гарантують потужний ріст і рясний урожай наступного року.

