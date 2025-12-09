Надо ли обрезать гибискус на зиму - когда это делать и как избежать ошибок

Гибискус в саду. Фото: Freepik

Обрезка гибискуса зимой помогает кусту омолодиться, сформировать сильные побеги и активнее цвести весной. Но разные виды требуют разного подхода — от минимального укорачивания до полной сезонной обрезки.

Новини.LIVE рассказывает, когда обрезать гибискус и как правильно подготовить растение к зиме.

Нужно ли обрезать гибискус зимой

Обрезка стимулирует рост новых побегов, обеспечивает пышное цветение и защищает куст от болезней. Для садовых морозостойких видов это обязательная процедура, которая предотвращает загущение кроны и появление вредителей. Тропические и комнатные сорта укорачивают минимально — только для формирования кроны.

Когда и какие виды обрезать

Морозостойкие садовые гибискусы обрезают осенью или ранней весной, в период покоя. Они формируют бутоны на молодых побегах, поэтому регулярное укорачивание стимулирует обильное цветение. Тропические сорта обрезают легко: снимают верхушки и убирают слабые ветви. Комнатным гибискусам коррекция нужна в основном для формирования красивой кроны.

Как правильно провести обрезку

Основные правила ухода:

использовать острый продезинфицированный секатор;

сначала удалить сухие, больные и поврежденные ветви;

формировать крону в соответствии с типом растения;

большие срезы обрабатывать садовым варом;

после процедуры умеренно полить и замульчировать почву вокруг садового куста.

Типичные ошибки

Избегайте обрезки в мороз, работы тупыми инструментами и чрезмерного полива после процедуры. Нельзя одинаково обрезать все виды гибискуса — тропические сорта чувствительны к радикальному укорачиванию и могут не пережить зиму без правильной подготовки.

