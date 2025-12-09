Чи треба обрізати гібіскус на зиму - коли це робити і як уникнути помилок

Гібіскус у саду. Фото: Freepik

Обрізка гібіскуса взимку допомагає кущу омолодитися, сформувати сильні пагони й активніше цвісти навесні. Але різні види потребують різного підходу — від мінімального вкорочення до повної сезонної обрізки.

Новини.LIVE розповідає, коли обрізати гібіскус і як правильно підготувати рослину до зими.

Чи потрібно обрізати гібіскус узимку

Обрізка стимулює ріст нових пагонів, забезпечує пишне цвітіння та захищає кущ від хвороб. Для садових морозостійких видів це обов’язкова процедура, яка запобігає загущенню крони та появі шкідників. Тропічні та кімнатні сорти вкорочують мінімально — лише для формування крони.

Коли і які види обрізати

Морозостійкі садові гібіскуси обрізають восени або ранньою весною, у період спокою. Вони формують бутони на молодих пагонах, тому регулярне вкорочення стимулює рясне цвітіння. Тропічні сорти обрізають легко: знімають верхівки та прибирають слабкі гілки. Кімнатним гібіскусам корекція потрібна здебільшого для формування красивої крони.

Як правильно провести обрізку

Основні правила догляду:

використовувати гострий продезінфікований секатор;

спочатку видалити сухі, хворі та пошкоджені гілки;

формувати крону відповідно до типу рослини;

великі зрізи обробляти садовим варом;

після процедури помірно полити та замульчувати ґрунт навколо садового куща.

Типові помилки

Уникайте обрізки в мороз, роботи тупими інструментами та надмірного поливу після процедури. Не можна однаково обрізати всі види гібіскуса — тропічні сорти чутливі до радикального вкорочення та можуть не пережити зиму без правильної підготовки.

