Головна Дім та город Обрізка гібіскуса на зиму — що потрібно робити, а чого уникати

Обрізка гібіскуса на зиму — що потрібно робити, а чого уникати

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 17:00
Чи треба обрізати гібіскус на зиму - коли це робити і як уникнути помилок
Гібіскус у саду. Фото: Freepik

Обрізка гібіскуса взимку допомагає кущу омолодитися, сформувати сильні пагони й активніше цвісти навесні. Але різні види потребують різного підходу — від мінімального вкорочення до повної сезонної обрізки.

Новини.LIVE розповідає, коли обрізати гібіскус і як правильно підготувати рослину до зими.

Читайте також:

Чи потрібно обрізати гібіскус узимку

Обрізка стимулює ріст нових пагонів, забезпечує пишне цвітіння та захищає кущ від хвороб. Для садових морозостійких видів це обов’язкова процедура, яка запобігає загущенню крони та появі шкідників. Тропічні та кімнатні сорти вкорочують мінімально — лише для формування крони.

Коли і які види обрізати

Морозостійкі садові гібіскуси обрізають восени або ранньою весною, у період спокою. Вони формують бутони на молодих пагонах, тому регулярне вкорочення стимулює рясне цвітіння. Тропічні сорти обрізають легко: знімають верхівки та прибирають слабкі гілки. Кімнатним гібіскусам корекція потрібна здебільшого для формування красивої крони.

Як правильно провести обрізку

Основні правила догляду:

  • використовувати гострий продезінфікований секатор;
  • спочатку видалити сухі, хворі та пошкоджені гілки;
  • формувати крону відповідно до типу рослини;
  • великі зрізи обробляти садовим варом;
  • після процедури помірно полити та замульчувати ґрунт навколо садового куща.

Типові помилки

Уникайте обрізки в мороз, роботи тупими інструментами та надмірного поливу після процедури. Не можна однаково обрізати всі види гібіскуса — тропічні сорти чутливі до радикального вкорочення та можуть не пережити зиму без правильної підготовки.

Ми пояснювали те, коли зимова посадка допустима та як правильно висаджувати цибулини.

Також розповідали про те, яку квітку висаджують у цей період та як зробити це правильно.

Раніше повідомлялося про те, яких правил дотримуватись, щоб саджанці гарантовано прижилися.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
