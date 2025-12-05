Відео
Головна Дім та город Живцювання хвойних вдома — прості кроки для успіху

Живцювання хвойних вдома — прості кроки для успіху

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 11:10
Як правильно живцювати хвойні рослини - вибір живців, субстрат, укорінення та догляд
Хвойні рослини у горщику. Фото: Pinterest

Живцювання хвойних — один із найефективніших способів розмноження туй, ялівцю та інших вічнозелених рослин. Важливо правильно обрати живець і створити умови для укорінення.

Новини.LIVE розповідає, яких правил дотримуватись, щоб саджанці гарантовано прижилися.

Читайте також:

Як обрати матеріал для живців

Для живцювання підходять молоді, здорові гілки без ознак хвороб чи шкідників. Материнська рослина має бути сильною, із рівномірним забарвленням. Довжина живця — 10-15 см, із зоною активних точок росту.

Правильний зріз і підготовка

Живці зрізають гострим інструментом, щоб уникнути травмування тканин. Перед висадкою краї занурюють у стимулятор коренеутворення, що прискорює появу коренів. Це важливо для хвойних, оскільки вони укорінюються повільніше за листяні культури.

Який субстрат потрібен

Хвойні потребують легкого, повітропроникного ґрунту. Ідеальна суміш:

  • пісок,
  • перліт,
  • торф.

Ґрунт має добре дренувати вологу, щоб уникнути загнивання. Для стабільної вологості живці накривають прозорим пакетом або пластиковою пляшкою, створюючи тепличний ефект.

Умови догляду до вкорінення

Живці тримають у теплому світлому місці, але без прямих променів. Волога повинна бути помірною: земля не пересихає, але й не перезволожується. Живцювання — процес тривалий: корені формуються від кількох тижнів до кількох місяців, тому важливо не турбувати живці раніше часу.

рослини поради сад догляд хвойні дерева
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
