Як правильно живцювати хвойні рослини - вибір живців, субстрат, укорінення та догляд

Хвойні рослини у горщику. Фото: Pinterest

Живцювання хвойних — один із найефективніших способів розмноження туй, ялівцю та інших вічнозелених рослин. Важливо правильно обрати живець і створити умови для укорінення.

Новини.LIVE розповідає, яких правил дотримуватись, щоб саджанці гарантовано прижилися.

Реклама

Читайте також:

Як обрати матеріал для живців

Для живцювання підходять молоді, здорові гілки без ознак хвороб чи шкідників. Материнська рослина має бути сильною, із рівномірним забарвленням. Довжина живця — 10-15 см, із зоною активних точок росту.

Правильний зріз і підготовка

Живці зрізають гострим інструментом, щоб уникнути травмування тканин. Перед висадкою краї занурюють у стимулятор коренеутворення, що прискорює появу коренів. Це важливо для хвойних, оскільки вони укорінюються повільніше за листяні культури.

Який субстрат потрібен

Хвойні потребують легкого, повітропроникного ґрунту. Ідеальна суміш:

пісок,

перліт,

торф.

Ґрунт має добре дренувати вологу, щоб уникнути загнивання. Для стабільної вологості живці накривають прозорим пакетом або пластиковою пляшкою, створюючи тепличний ефект.

Умови догляду до вкорінення

Живці тримають у теплому світлому місці, але без прямих променів. Волога повинна бути помірною: земля не пересихає, але й не перезволожується. Живцювання — процес тривалий: корені формуються від кількох тижнів до кількох місяців, тому важливо не турбувати живці раніше часу.

Ми вже писали про те, як правильно обмотувати дерева та чим можна замінити бинт.

Раніше пояснювали те, як продовжити свіжість яблук до нового врожаю.

Детальніше розповідали про те, коли зимова посадка допустима та як правильно висаджувати цибулини.