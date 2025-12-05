Видео
Україна
Черенкование хвойных дома — простые шаги для успеха

Черенкование хвойных дома — простые шаги для успеха

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 11:10
Как правильно черенковать хвойные растения - выбор черенков, субстрат, укоренение и уход
Хвойные растения в горшке. Фото: Pinterest

Черенкование хвойных — один из самых эффективных способов размножения туй, можжевельника и других вечнозеленых растений. Важно правильно выбрать черенок и создать условия для укоренения.

Новини.LIVE рассказывает, каких правил придерживаться, чтобы саженцы гарантированно прижились.

Читайте также:

Как выбрать материал для черенков

Для черенкования подходят молодые, здоровые ветви без признаков болезней или вредителей. Материнское растение должно быть сильным, с равномерной окраской. Длина черенка — 10-15 см, с зоной активных точек роста.

Правильный срез и подготовка

Черенки срезают острым инструментом, чтобы избежать травмирования тканей. Перед высадкой края погружают в стимулятор корнеобразования, что ускоряет появление корней. Это важно для хвойных, поскольку они укореняются медленнее лиственных культур.

Какой субстрат нужен

Хвойные нуждаются в легкой, воздухопроницаемой почве. Идеальная смесь:

  • песок,
  • перлит,
  • торф.

Почва должна хорошо дренировать влагу, чтобы избежать загнивания. Для стабильной влажности черенки накрывают прозрачным пакетом или пластиковой бутылкой, создавая тепличный эффект.

Условия ухода до укоренения

Черенки держат в теплом светлом месте, но без прямых лучей. Влажность должна быть умеренной: земля не пересыхает, но и не переувлажняется. Черенкование — процесс длительный: корни формируются от нескольких недель до нескольких месяцев, поэтому важно не беспокоить черенки раньше времени.

Мы уже писали о том, как правильно обматывать деревья и чем можно заменить бинт.

Ранее объясняли то, как продлить свежесть яблок до нового урожая.

Подробнее рассказывали о том, когда зимняя посадка допустима и как правильно высаживать луковицы.

растения советы сад уход хвойные деревья
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
