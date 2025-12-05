Как правильно черенковать хвойные растения - выбор черенков, субстрат, укоренение и уход

Хвойные растения в горшке. Фото: Pinterest

Черенкование хвойных — один из самых эффективных способов размножения туй, можжевельника и других вечнозеленых растений. Важно правильно выбрать черенок и создать условия для укоренения.

Новини.LIVE рассказывает, каких правил придерживаться, чтобы саженцы гарантированно прижились.

Как выбрать материал для черенков

Для черенкования подходят молодые, здоровые ветви без признаков болезней или вредителей. Материнское растение должно быть сильным, с равномерной окраской. Длина черенка — 10-15 см, с зоной активных точек роста.

Правильный срез и подготовка

Черенки срезают острым инструментом, чтобы избежать травмирования тканей. Перед высадкой края погружают в стимулятор корнеобразования, что ускоряет появление корней. Это важно для хвойных, поскольку они укореняются медленнее лиственных культур.

Какой субстрат нужен

Хвойные нуждаются в легкой, воздухопроницаемой почве. Идеальная смесь:

песок,

перлит,

торф.

Почва должна хорошо дренировать влагу, чтобы избежать загнивания. Для стабильной влажности черенки накрывают прозрачным пакетом или пластиковой бутылкой, создавая тепличный эффект.

Условия ухода до укоренения

Черенки держат в теплом светлом месте, но без прямых лучей. Влажность должна быть умеренной: земля не пересыхает, но и не переувлажняется. Черенкование — процесс длительный: корни формируются от нескольких недель до нескольких месяцев, поэтому важно не беспокоить черенки раньше времени.

