Україна
Из одного очитка можно вырастить десятки — осенний способ

Из одного очитка можно вырастить десятки — осенний способ

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 16:54
обновлено: 16:07
Как размножить очиток осенью - простой способ получить много новых кустов
Очиток возле дома. Фото: Pinterest

Очиток легко размножить осенью всего одним приемом — без теплиц, черенкования или специальных условий. Опытные цветоводы говорят, что новые кусты появляются уже следующей весной.

Новини.LIVE объясняет, как быстро размножить очиток осенью и получить десятки новых растений.

Почему очиток легко размножить

Очиток (седум) формирует много прикорневых почек. Они быстро укореняются даже в прохладную осеннюю погоду. У растения сильная жизнеспособность, поэтому почти каждый отделенный побег дает новый куст.

Когда браться за работу

Лучшее время — начало ноября. В этот период почки хорошо видны, а растение уже замедляет рост. Осенняя пересадка позволяет саженцу укрепиться до морозов. В это время очиток лучше всего приживается и без проблем переживает зиму.

Как правильно размножить очиток

Цветоводы советуют действовать так:

  • найти прикорневые почки;
  • выбрать любую ветку над ними;
  • потянуть ветку на себя вместе с почками;
  • пересадить ее на другое место.

Это занимает несколько минут. Очиток быстро приживается даже в бедной почве.

Что происходит после посадки

За 2-3 недели ветка успевает укорениться. Затем надземная часть отмирает, а почки остаются в земле. Весной из них появляются молодые растения, которые за год превращаются в полноценные кусты. Именно благодаря этому очиток быстро формирует густую и ровную куртину без дополнительного ухода.

Почему это выгодно

Очиток стоит недешево, а с одного взрослого куста можно получить до 30 новых. Размножение осенью экономит деньги и позволяет быстро озеленить участок. Этот метод подходит даже новичкам, ведь растение почти не требует усилий во время укоренения.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
