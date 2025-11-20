Как размножить очиток осенью - простой способ получить много новых кустов

Из одного очитка можно вырастить десятки — осенний способ
Очиток легко размножить осенью всего одним приемом — без теплиц, черенкования или специальных условий. Опытные цветоводы говорят, что новые кусты появляются уже следующей весной.
Почему очиток легко размножить
Очиток (седум) формирует много прикорневых почек. Они быстро укореняются даже в прохладную осеннюю погоду. У растения сильная жизнеспособность, поэтому почти каждый отделенный побег дает новый куст.
Когда браться за работу
Лучшее время — начало ноября. В этот период почки хорошо видны, а растение уже замедляет рост. Осенняя пересадка позволяет саженцу укрепиться до морозов. В это время очиток лучше всего приживается и без проблем переживает зиму.
Как правильно размножить очиток
Цветоводы советуют действовать так:
- найти прикорневые почки;
- выбрать любую ветку над ними;
- потянуть ветку на себя вместе с почками;
- пересадить ее на другое место.
Это занимает несколько минут. Очиток быстро приживается даже в бедной почве.
Что происходит после посадки
За 2-3 недели ветка успевает укорениться. Затем надземная часть отмирает, а почки остаются в земле. Весной из них появляются молодые растения, которые за год превращаются в полноценные кусты. Именно благодаря этому очиток быстро формирует густую и ровную куртину без дополнительного ухода.
Почему это выгодно
Очиток стоит недешево, а с одного взрослого куста можно получить до 30 новых. Размножение осенью экономит деньги и позволяет быстро озеленить участок. Этот метод подходит даже новичкам, ведь растение почти не требует усилий во время укоренения.
