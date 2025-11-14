Лунный календарь посева моркови под зиму 2025 в Украине - благоприятные дни

Когда сеять морковь под зиму в 2025 году — лунный календарь
Посадка моркови под зиму в 2025 году станет особенно удачной — теплая осень и стабильные температуры создают идеальные условия для зимнего высева. Главное — правильно выбрать дату и подготовить грядку.
Новини.LIVE рассказывает, когда именно сеять морковь под зиму в 2025 году и как избежать ошибок, чтобы получить ранний и обильный урожай.
Благоприятные дни для посева моркови в ноябре 2025 года
В ноябре морковь сеют во время убывающей Луны, когда растение направляет энергию в корень и лучше проходит естественную стратификацию.
Лучшие дни для посева:
- 7-9 ноября — оптимальный период для всех регионов Украины.
- 12-14 ноября — наиболее удачные дни для центральных и южных областей.
- 21-23 ноября — последний шанс посеять морковь без риска преждевременного прорастания.
После 25 ноября сеять нежелательно — возрастает риск резких морозов и промерзания почвы.
Как правильно сеять морковь под зиму
- Выберите грядку с легкой, рыхлой почвой pH 6-7.
- Перекопайте на 20 см и добавьте компост заранее.
- Сейте сухие семена в борозды глубиной 2-3 см, с расстоянием 20 см между рядками.
- Присыпьте смесью песка и торфа.
- Замульчируйте слоем 3-5 см из листьев, торфа или соломы, чтобы семена не промерзли.
Самые лучшие сорта моркови для зимнего посева
- Нантская — ранняя, сладкая, выровненные корнеплоды.
- Шантене — выдерживает морозы до -15°C.
- Карини, Лагуна F1 — устойчивые к болезням, дают до 6 кг/м².
- Витаминная 6 — замечательная для холодных регионов, становится слаще после морозов.
