Лунный календарь посева моркови под зиму 2025 в Украине - благоприятные дни

Человек сеет семена моркови.

Посадка моркови под зиму в 2025 году станет особенно удачной — теплая осень и стабильные температуры создают идеальные условия для зимнего высева. Главное — правильно выбрать дату и подготовить грядку.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно сеять морковь под зиму в 2025 году и как избежать ошибок, чтобы получить ранний и обильный урожай.

Благоприятные дни для посева моркови в ноябре 2025 года

В ноябре морковь сеют во время убывающей Луны, когда растение направляет энергию в корень и лучше проходит естественную стратификацию.

Лучшие дни для посева:

7-9 ноября — оптимальный период для всех регионов Украины.

12-14 ноября — наиболее удачные дни для центральных и южных областей.

21-23 ноября — последний шанс посеять морковь без риска преждевременного прорастания.

После 25 ноября сеять нежелательно — возрастает риск резких морозов и промерзания почвы.

Как правильно сеять морковь под зиму

Выберите грядку с легкой, рыхлой почвой pH 6-7.

Перекопайте на 20 см и добавьте компост заранее.

Сейте сухие семена в борозды глубиной 2-3 см, с расстоянием 20 см между рядками.

Присыпьте смесью песка и торфа.

Замульчируйте слоем 3-5 см из листьев, торфа или соломы, чтобы семена не промерзли.

Самые лучшие сорта моркови для зимнего посева

Нантская — ранняя, сладкая, выровненные корнеплоды.

Шантене — выдерживает морозы до -15°C.

Карини, Лагуна F1 — устойчивые к болезням, дают до 6 кг/м².

Витаминная 6 — замечательная для холодных регионов, становится слаще после морозов.

