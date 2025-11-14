Видео
Україна
Когда сеять морковь под зиму в 2025 году — лунный календарь

Когда сеять морковь под зиму в 2025 году — лунный календарь

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 18:58
обновлено: 19:07
Лунный календарь посева моркови под зиму 2025 в Украине - благоприятные дни
Человек сеет семена моркови. Фото: Pinterest

Посадка моркови под зиму в 2025 году станет особенно удачной — теплая осень и стабильные температуры создают идеальные условия для зимнего высева. Главное — правильно выбрать дату и подготовить грядку.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно сеять морковь под зиму в 2025 году и как избежать ошибок, чтобы получить ранний и обильный урожай.

Читайте также:

Благоприятные дни для посева моркови в ноябре 2025 года

В ноябре морковь сеют во время убывающей Луны, когда растение направляет энергию в корень и лучше проходит естественную стратификацию.

Лучшие дни для посева:

  • 7-9 ноября — оптимальный период для всех регионов Украины.
  • 12-14 ноября — наиболее удачные дни для центральных и южных областей.
  • 21-23 ноября — последний шанс посеять морковь без риска преждевременного прорастания.

После 25 ноября сеять нежелательно — возрастает риск резких морозов и промерзания почвы.

Как правильно сеять морковь под зиму

  • Выберите грядку с легкой, рыхлой почвой pH 6-7.
  • Перекопайте на 20 см и добавьте компост заранее.
  • Сейте сухие семена в борозды глубиной 2-3 см, с расстоянием 20 см между рядками.
  • Присыпьте смесью песка и торфа.
  • Замульчируйте слоем 3-5 см из листьев, торфа или соломы, чтобы семена не промерзли.

Самые лучшие сорта моркови для зимнего посева

  • Нантская — ранняя, сладкая, выровненные корнеплоды.
  • Шантене — выдерживает морозы до -15°C.
  • Карини, Лагуна F1 — устойчивые к болезням, дают до 6 кг/м².
  • Витаминная 6 — замечательная для холодных регионов, становится слаще после морозов.

Мы уже писали о том, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.

Ранее объясняли то, чем подкормить озимый лук, чтобы он быстро прижился.

Подробнее рассказывали о том, какие растения станут идеальными соседями для пионов.

