Головна Дім та город Коли сіяти моркву під зиму у 2025 році — місячний календар

Коли сіяти моркву під зиму у 2025 році — місячний календар

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 18:58
Оновлено: 19:07
Місячний календар посіву моркви під зиму 2025 в Україні - сприятливі дні
Людина сіє насіння моркви. Фото: Pinterest

Посадка моркви під зиму у 2025 році стане особливо вдалою — тепла осінь і стабільні температури створюють ідеальні умови для зимового висіву. Головне — правильно обрати дату та підготувати грядку.

Новини.LIVE розповідає, коли саме сіяти моркву під зиму у 2025 році та як уникнути помилок, щоб отримати ранній і рясний урожай.

Читайте також:

Сприятливі дні для посіву моркви у листопаді 2025

У листопаді моркву сіють під час спадної Місяця, коли рослина спрямовує енергію в корінь і краще проходить природну стратифікацію.

Найкращі дні для посіву:

  • 7-9 листопада — оптимальний період для всіх регіонів України.
  • 12-14 листопада — найбільш вдалі дні для центральних та південних областей.
  • 21-23 листопада — останній шанс посіяти моркву без ризику передчасного проростання.

Після 25 листопада сіяти небажано — зростає ризик різких морозів та промерзання ґрунту.

Як правильно сіяти моркву під зиму

  • Оберіть грядку з легким, пухким ґрунтом pH 6-7.
  • Перекопайте на 20 см і додайте компост заздалегідь.
  • Сійте сухе насіння у борозни глибиною 2-3 см, з відстанню 20 см між рядками.
  • Присипте сумішшю піску й торфу.
  • Замульчуйте шаром 3-5 см з листя, торфу або соломи, щоб насіння не промерзло.

Найкращі сорти моркви для зимового посіву

  • Нантська — рання, солодка, вирівняні коренеплоди.
  • Шантене — витримує морози до -15°C.
  • Каріні, Лагуна F1 — стійкі до хвороб, дають до 6 кг/м².
  • Вітамінна 6 — чудова для холодних регіонів, стає солодшою після морозів.

Ми вже писали про те, коли і як правильно проводити вапнування, щоб отримати максимальний ефект.

Раніше пояснювали те, чим підживити озиму цибулю, щоб вона швидко прижилася.

Детальніше розповідали про те, які рослини стануть ідеальними сусідами для півоній.

зима поради морква город сад посів
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
