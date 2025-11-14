Місячний календар посіву моркви під зиму 2025 в Україні - сприятливі дні

Людина сіє насіння моркви. Фото: Pinterest

Посадка моркви під зиму у 2025 році стане особливо вдалою — тепла осінь і стабільні температури створюють ідеальні умови для зимового висіву. Головне — правильно обрати дату та підготувати грядку.

Новини.LIVE розповідає, коли саме сіяти моркву під зиму у 2025 році та як уникнути помилок, щоб отримати ранній і рясний урожай.

Сприятливі дні для посіву моркви у листопаді 2025

У листопаді моркву сіють під час спадної Місяця, коли рослина спрямовує енергію в корінь і краще проходить природну стратифікацію.

Найкращі дні для посіву:

7-9 листопада — оптимальний період для всіх регіонів України.

12-14 листопада — найбільш вдалі дні для центральних та південних областей.

21-23 листопада — останній шанс посіяти моркву без ризику передчасного проростання.

Після 25 листопада сіяти небажано — зростає ризик різких морозів та промерзання ґрунту.

Як правильно сіяти моркву під зиму

Оберіть грядку з легким, пухким ґрунтом pH 6-7.

Перекопайте на 20 см і додайте компост заздалегідь.

Сійте сухе насіння у борозни глибиною 2-3 см, з відстанню 20 см між рядками.

Присипте сумішшю піску й торфу.

Замульчуйте шаром 3-5 см з листя, торфу або соломи, щоб насіння не промерзло.

Найкращі сорти моркви для зимового посіву

Нантська — рання, солодка, вирівняні коренеплоди.

Шантене — витримує морози до -15°C.

Каріні, Лагуна F1 — стійкі до хвороб, дають до 6 кг/м².

Вітамінна 6 — чудова для холодних регіонів, стає солодшою після морозів.

