Где нельзя сажать озимый чеснок - пять мест, которые испортят урожай

Озимый чеснок часто гниет, плохо всходит или вовсе пропадает не из-за ухода, а из-за неправильно выбранного места посадки. Эта культура чувствительна к почве и предшественникам.

Новини.LIVE рассказывает, в каких местах категорически нельзя сажать озимый чеснок, чтобы не потерять урожай и не спровоцировать развитие болезней.

На старом месте

Сажать чеснок два года подряд на одной грядке — гарантированы болезни и истощение земли. Если нет другого участка, придется перекопать почву и добавить компост или перегной + фосфорно-калийные удобрения.

После моркови, свеклы и картофеля

Эти корнеплоды активно вытягивают из почвы калий и фосфор, которые важны для роста чеснока. Даже если вы внесете удобрения, за короткое время восстановить плодородие почти невозможно. Из-за этого чеснок в таком месте растет медленно, ослабевает и часто болеет.

После лука, томатов и земляники

У этих культур те же вредители: луковая муха, трипсы и нематоды. Пересадив чеснок на такое место, вы просто запускаете повторную волну заражения. Даже профилактическая обработка не даст гарантии, поэтому лучше выбрать другой участок.

В рыхлую, только что перекопанную почву

Свежеперекопанная земля содержит избыток влаги и кислорода, что провоцирует загнивание зубков. Чеснок просто не успевает укорениться и начинает гнить уже с первых дней после посадки. Почва должна немного "осесть", поэтому перекапывать грядку нужно заранее.

В низинах

Низины накапливают воду, а озимый чеснок категорически не переносит застоя влаги. Постоянное переувлажнение приводит к гниению корней и полной потере урожая. Сажайте чеснок лишь на ровных или немного возвышенных участках с хорошим дренажем.

