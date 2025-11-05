Видео
Видео

Чеснок не вымерзнет — проверенные способы зимнего укрытия

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 19:55
обновлено: 14:38
Чем укрыть чеснок на зиму - проверенные способы укрытия грядок от морозов
Человек сажает чеснок. Фото: Epic Gardening

В холодный сезон даже выносливый озимый чеснок может пострадать от морозов без надлежащего укрытия. Выбор правильного материала поможет сохранить урожай и предотвратить вымерзание.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно укрывать грядки и чем лучше воспользоваться.

Когда нужно укрывать чеснок

Если зима ожидается бесснежной или с резкими перепадами температур, посадки нуждаются в дополнительной защите. Снег — естественное одеяло для почвы, но при его отсутствии корни могут подмерзнуть. Укрытие помогает стабилизировать температуру и удержать влагу.

Лучшие материалы для укрытия

Мульча — самый простой и эффективный вариант.
Для нее подойдут:

  • торф;
  • перегной или компост;
  • солома;
  • сухие опавшие листья;
  • лапник — особенно полезен для лука, так как "дышит" и хорошо удерживает тепло.

Оптимальный слой мульчи — 3-5 см.

Дополнительная защита

Чтобы удержать снег на участке, можно набросать сверху ветки или хворост. Они помогут создать естественный теплоизоляционный слой. Весной мульчу частично убирают, оставляя тонкий слой между рядами.

Когда именно укрывать

Оптимальное время — после первых заморозков, когда земля уже слегка подмерзла. Если сделать это рано, чеснок может пойти в рост, что ослабит его перед зимой.

зима советы огород чеснок эффективные способы мульчирование
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
