Україна
Часник не вимерзне — перевірені способи зимового укриття

Часник не вимерзне — перевірені способи зимового укриття

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 19:55
Оновлено: 14:38
Чим вкрити часник на зиму - перевірені способи укриття грядок від морозів
Людина садить часник. Фото: Epic Gardening

У холодний сезон навіть витривалий озимий часник може постраждати від морозів без належного укриття. Вибір правильного матеріалу допоможе зберегти врожай і запобігти вимерзанню.

Новини.LIVE розповідає, коли саме вкривати грядки та чим краще скористатися.

Читайте також:

Коли потрібно вкривати часник

Якщо зима очікується безсніжною або з різкими перепадами температур, посадки потребують додаткового захисту. Сніг — природна ковдра для ґрунту, але за його відсутності коріння може підмерзнути. Укриття допомагає стабілізувати температуру й утримати вологу.

Найкращі матеріали для укриття

Мульча — найпростіший і найефективніший варіант.
Для неї підійдуть:

  • торф;
  • перегній або компост;
  • солома;
  • сухе опале листя;
  • ялинове гілля — особливо корисне для цибулі, бо "дихає" і добре утримує тепло.

Оптимальний шар мульчі — 3-5 см.

Додатковий захист

Щоб утримати сніг на ділянці, можна накидати зверху гілки або хмиз. Вони допоможуть створити природний теплоізоляційний шар. Навесні мульчу частково прибирають, залишаючи тонкий шар між рядами.

Коли саме вкривати

Оптимальний час — після перших заморозків, коли земля вже злегка підмерзла. Якщо зробити це зарано, часник може піти в ріст, що послабить його перед зимою.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
