Головна Дім та город До свята Михайла чи після — коли висаджувати часник і цибулю

До свята Михайла чи після — коли висаджувати часник і цибулю

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 14:36
Оновлено: 13:00
Михайлів день 8 листопада 2025 року - коли садити часник і цибулю, до чи після свята
Людина садить цибулю на городі. Фото: Pinterest

Листопад — найкращий період для висаджування озимого часнику та цибулі. Саме зараз варто підготувати грядки й обрати сприятливі дні за місячним календарем, щоб забезпечити майбутній урожай.

Новини.LIVE підготували поради агрономів і місячний календар, щоб вибрати найсприятливіші дні для посадки.

Оптимальна температура ґрунту

Найкращий час для посадки — коли земля на глибині 10 см охолола до +8…+10°C. Якщо висадити надто рано — рослини підуть у ріст і вимерзнуть, а якщо запізнитись — не встигнуть укоренитися.

Місячний календар на листопад 2025 року

  • 1-4 листопада — росте Місяць: готуйте грядки, удобрюйте, перекопуйте.
  • 5 листопада — повня: садити не варто, рослини витрачають сили вгору.
  • 6-19 листопада — спадний Місяць: найкращий час для посадки часнику та цибулі.
  • Ідеальні дні: 7 листопада (напередодні свята Михайла), а також 10-15 листопада.
  • 20 листопада — новий Місяць: посадку краще відкласти.
  • 21-30 листопада: якщо погода м’яка, на півдні ще можна досадити наприкінці місяця.

Коли садити в різних регіонах України

  • Північ і Захід: 5-10 листопада.
  • Центр: 8-15 листопада.
  • Південь: 12-20 листопада (якщо без морозів).
  • Схід: 6-12 листопада.

Корисна порада

Після посадки замульчуйте грядки сухим листям, торфом або соломою шаром 3-5 см. Це допоможе утримати вологу й захистить зубки від промерзання.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
