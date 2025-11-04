Михайлів день 8 листопада 2025 року - коли садити часник і цибулю, до чи після свята

До свята Михайла чи після — коли висаджувати часник і цибулю
Листопад — найкращий період для висаджування озимого часнику та цибулі. Саме зараз варто підготувати грядки й обрати сприятливі дні за місячним календарем, щоб забезпечити майбутній урожай.
Новини.LIVE підготували поради агрономів і місячний календар, щоб вибрати найсприятливіші дні для посадки.
Оптимальна температура ґрунту
Найкращий час для посадки — коли земля на глибині 10 см охолола до +8…+10°C. Якщо висадити надто рано — рослини підуть у ріст і вимерзнуть, а якщо запізнитись — не встигнуть укоренитися.
Місячний календар на листопад 2025 року
- 1-4 листопада — росте Місяць: готуйте грядки, удобрюйте, перекопуйте.
- 5 листопада — повня: садити не варто, рослини витрачають сили вгору.
- 6-19 листопада — спадний Місяць: найкращий час для посадки часнику та цибулі.
- Ідеальні дні: 7 листопада (напередодні свята Михайла), а також 10-15 листопада.
- 20 листопада — новий Місяць: посадку краще відкласти.
- 21-30 листопада: якщо погода м’яка, на півдні ще можна досадити наприкінці місяця.
Коли садити в різних регіонах України
- Північ і Захід: 5-10 листопада.
- Центр: 8-15 листопада.
- Південь: 12-20 листопада (якщо без морозів).
- Схід: 6-12 листопада.
Корисна порада
Після посадки замульчуйте грядки сухим листям, торфом або соломою шаром 3-5 см. Це допоможе утримати вологу й захистить зубки від промерзання.
Ми пояснювали, коли сіяти овочі за прикметами.
Також розповідали про те, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома.
Раніше повідомлялося, чому не варто використовувати тирсу для мульчування.
Читайте Новини.LIVE!