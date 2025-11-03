Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Коли сіяти овочі за прикметами — підказки від природи

Коли сіяти овочі за прикметами — підказки від природи

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 14:36
Оновлено: 14:55
Народні прикмети для городу - коли сіяти овочі та квіти за підказками природи
Людина сіє насіння на городі. Фото: Decorexpro

Наші предки вміли читати підказки природи, щоб отримати щедрий урожай. Садили й сіяли не за календарем, а за співом птахів, цвітінням дерев і навіть погодою. Ці знання й досі допомагають досвідченим городникам.

Новини.LIVE зібрали найточніші народні прикмети для посіву овочів і квітів, які гарантують гарний урожай.

Реклама
Читайте також:

Основні правила посіву за прикметами

Наші предки вірили, що успіх у городництві залежить не лише від погоди, а й від настрою господаря.

  • Сіяти треба лише в доброму гуморі — сварки й лайка "псують" урожай.
  • Не можна брати гроші в борг у період посіву — інакше цілий рік буде нестача.
  • Посів краще робити у жіночі дні — середу або п’ятницю.

Прикмети для різних культур

Природа завжди підказує, коли пора сіяти:

  • Цвітуть проліски — сійте петунію, айстру, гвоздику, томати.
  • Пухнасті гілочки верби — час садити моркву, салат, петрушку й редис.
  • Спів зозулі, приліт ластівок — сигнал до посіву буряка, гороху, бобів і капусти.
  • Цвітуть крокуси — пора висівати дельфініум і цибулю-батун.
  • Листя на березі, цвіте черемха — саме час садити картоплю.
  • Зацвів бузок — висаджуйте огірки, гарбуз, патисони, майоран і томати.
  • Розквітла шипшина — можна садити перець, баклажани й помідори у відкритий ґрунт.

Ознаки сприятливої погоди

  • Цвітіння горобини означає, що повертатися заморозки вже не будуть.
  • Повний місяць — найкращий час для посіву коренеплодів.
  • Яскраво-червоний захід сонця — до дощу, тому в цей період город краще не поливати.

Сучасні агрономи підтверджують: спостереження за природою часто точніші, ніж будь-які прогнози. Якщо навчитися "читати" ці сигнали, город винагородить багатим урожаєм навіть без складних агрономічних схем.

Ми вже писали про те, як правильно посадити редиску в контейнерах.

Раніше пояснювали те, як обробити насіння кропу перед висіванням.

Детальніше розповідали про те, що спалити в печі, щоб швидко прибрати сажу з димоходу.

прикмети природа овочі город посів народні прикмети
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації