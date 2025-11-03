Народні прикмети для городу - коли сіяти овочі та квіти за підказками природи

Людина сіє насіння на городі. Фото: Decorexpro

Наші предки вміли читати підказки природи, щоб отримати щедрий урожай. Садили й сіяли не за календарем, а за співом птахів, цвітінням дерев і навіть погодою. Ці знання й досі допомагають досвідченим городникам.

Новини.LIVE зібрали найточніші народні прикмети для посіву овочів і квітів, які гарантують гарний урожай.

Реклама

Читайте також:

Основні правила посіву за прикметами

Наші предки вірили, що успіх у городництві залежить не лише від погоди, а й від настрою господаря.

Сіяти треба лише в доброму гуморі — сварки й лайка "псують" урожай.

Не можна брати гроші в борг у період посіву — інакше цілий рік буде нестача.

Посів краще робити у жіночі дні — середу або п’ятницю.

Прикмети для різних культур

Природа завжди підказує, коли пора сіяти:

Цвітуть проліски — сійте петунію, айстру, гвоздику, томати.

Пухнасті гілочки верби — час садити моркву, салат, петрушку й редис.

Спів зозулі, приліт ластівок — сигнал до посіву буряка, гороху, бобів і капусти.

Цвітуть крокуси — пора висівати дельфініум і цибулю-батун.

Листя на березі, цвіте черемха — саме час садити картоплю.

Зацвів бузок — висаджуйте огірки, гарбуз, патисони, майоран і томати.

Розквітла шипшина — можна садити перець, баклажани й помідори у відкритий ґрунт.

Ознаки сприятливої погоди

Цвітіння горобини означає, що повертатися заморозки вже не будуть.

Повний місяць — найкращий час для посіву коренеплодів.

Яскраво-червоний захід сонця — до дощу, тому в цей період город краще не поливати.

Сучасні агрономи підтверджують: спостереження за природою часто точніші, ніж будь-які прогнози. Якщо навчитися "читати" ці сигнали, город винагородить багатим урожаєм навіть без складних агрономічних схем.

Ми вже писали про те, як правильно посадити редиску в контейнерах.

Раніше пояснювали те, як обробити насіння кропу перед висіванням.

Детальніше розповідали про те, що спалити в печі, щоб швидко прибрати сажу з димоходу.