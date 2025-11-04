Видео
До праздника Михаила или после — когда высаживать чеснок и лук

Дата публикации 4 ноября 2025 14:36
обновлено: 13:00
Михайлов день 8 ноября 2025 года - когда сажать чеснок и лук, до или после праздника
Человек сажает лук на огороде. Фото: Pinterest

Ноябрь — лучший период для высадки озимого чеснока и лука. Именно сейчас стоит подготовить грядки и выбрать благоприятные дни по лунному календарю, чтобы обеспечить будущий урожай.

Новини.LIVE подготовили советы агрономов и лунный календарь, чтобы выбрать самые благоприятные дни для посадки.

Оптимальная температура почвы

Лучшее время для посадки — когда земля на глубине 10 см остыла до +8...+10°C. Если высадить слишком рано — растения пойдут в рост и вымерзнут, а если опоздать — не успеют укорениться.

Лунный календарь на ноябрь 2025 года

  • 1-4 ноября — растущая Луна: готовьте грядки, удобряйте, перекапывайте.
  • 5 ноября — полнолуние: сажать не стоит, растения тратят силы вверх.
  • 6-19 ноября — убывающая Луна: лучшее время для посадки чеснока и лука.
  • Идеальные дни: 7 ноября (накануне праздника Михаила), а также 10-15 ноября.
  • 20 ноября — новолуние: посадку лучше отложить.
  • 21-30 ноября: если погода мягкая, на юге еще можно досадить в конце месяца.

Когда сажать в разных регионах Украины

  • Север и Запад: 5-10 ноября.
  • Центр: 8-15 ноября.
  • Юг: 12-20 ноября (если без морозов).
  • Восток: 6-12 ноября.

Полезный совет

После посадки замульчируйте грядки сухими листьями, торфом или соломой слоем 3-5 см. Это поможет удержать влагу и защитит зубки от промерзания.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
