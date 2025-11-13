Видео
До 15 ноября подкормите малину — будет двойной урожай

Дата публикации 13 ноября 2025 15:15
обновлено: 16:12
Чем подкормить малину до 15 ноября - советы огородникам для обильного урожая
Подкормка малины на огороде. Фото: Freepik

Осенняя подкормка малины — залог хорошего урожая следующего года. До 15 ноября кусты еще можно укрепить натуральным раствором без перегноя. Такой способ поможет пережить морозы и даст в два раза больше ягод весной.

Новини.LIVE рассказывает, чем именно подкормить малину осенью, чтобы она дала обильный урожай без химии.

Читайте также:

Почему важно подкормить малину осенью

Осенью малина готовится к покою, но нуждается в силах, чтобы выдержать морозы. Азотные удобрения осенью вредны — они стимулируют рост побегов, которые вымерзнут. А вот органические подкормки помогают укрепить корни и накопить питательные вещества для весеннего роста.

Раствор из луковой шелухи

Лучшее натуральное удобрение для малины в ноябре — настой из луковой шелухи. Как приготовить:

  • 1 стакан луковой шелухи залить 1 л воды;
  • кипятить 15-20 минут;
  • настоять до остывания, процедить;
  • развести в 9 л теплой воды.

Таким раствором поливают малинник — примерно по 1 л под куст, избегая перелива. Настой питает растения калием и фосфором, а также уничтожает грибковые инфекции благодаря природным антисептическим свойствам шелухи.

Как завершить уход за малиной перед зимой

После подкормки обязательно замульчируйте кусты — используйте сухие листья, торф или опилки. Это сохранит влагу в почве и защитит корни от промерзания. Весной такая малина пробудится раньше и даст в два раза больше ягод без всяких минеральных добавок.

Мы уже писали о том, как правильно поливать, освещать и содержать орхидеи в холодное время года.

Ранее объясняли то, как подготовить метельчатую гортензию к зиме и сохранить ее цветение без потери красоты.

Подробнее рассказывали о том, как правильно подготовить почву, выбрать место и обеспечить молодому дереву уход.

урожай советы сад малина подкормка 15 ноября
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
