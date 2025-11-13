Чем подкормить малину до 15 ноября - советы огородникам для обильного урожая

Подкормка малины на огороде. Фото: Freepik

Осенняя подкормка малины — залог хорошего урожая следующего года. До 15 ноября кусты еще можно укрепить натуральным раствором без перегноя. Такой способ поможет пережить морозы и даст в два раза больше ягод весной.

Новини.LIVE рассказывает, чем именно подкормить малину осенью, чтобы она дала обильный урожай без химии.

Почему важно подкормить малину осенью

Осенью малина готовится к покою, но нуждается в силах, чтобы выдержать морозы. Азотные удобрения осенью вредны — они стимулируют рост побегов, которые вымерзнут. А вот органические подкормки помогают укрепить корни и накопить питательные вещества для весеннего роста.

Раствор из луковой шелухи

Лучшее натуральное удобрение для малины в ноябре — настой из луковой шелухи. Как приготовить:

1 стакан луковой шелухи залить 1 л воды;

кипятить 15-20 минут;

настоять до остывания, процедить;

развести в 9 л теплой воды.

Таким раствором поливают малинник — примерно по 1 л под куст, избегая перелива. Настой питает растения калием и фосфором, а также уничтожает грибковые инфекции благодаря природным антисептическим свойствам шелухи.

Как завершить уход за малиной перед зимой

После подкормки обязательно замульчируйте кусты — используйте сухие листья, торф или опилки. Это сохранит влагу в почве и защитит корни от промерзания. Весной такая малина пробудится раньше и даст в два раза больше ягод без всяких минеральных добавок.

