Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Осенняя обрезка гортензии — как сформировать красивый куст

Осенняя обрезка гортензии — как сформировать красивый куст

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 17:00
обновлено: 15:52
Как правильно обрезать гортензию осенью - формирование куста, советы и правила ухода
Женщина обрезает гортензию. Фото: House Digest

Неправильная обрезка гортензии может испортить форму куста и уменьшить количество соцветий. Осенняя обрезка помогает сформировать красивый, здоровый куст и обеспечивает обильное цветение следующим летом.

Новини.LIVE объясняет, как подготовить метельчатую гортензию к зиме и сохранить ее цветение без потери красоты.

Реклама
Читайте также:

Когда и зачем проводить обрезку

Осенняя подрезка гортензии не только улучшает вид куста, но и помогает растению перезимовать без потерь. Лучше всего обрезать после завершения цветения, когда листья уже опали. Это позволяет питательным веществам перейти к корням и не ослабляет растение.

Во время обрезки важно оставлять по три пары почек на каждом побеге. Такая высота защищает будущие соцветия от морозов и обеспечивает формирование сильных веток весной.

Как сохранить баланс между количеством побегов и размером цветов

Садоводы отмечают: меньше побегов — большие соцветия, больше побегов — цветы мелкие.

  • У однолетних кустов оставляйте около 10 побегов.
  • У двухлетних — можно увеличить количество постепенно, чтобы куст не перегружался.

Такой подход позволяет гортензии наращивать объем без потери декоративности.

Как ухаживать за срезами

После обрезки обязательно обработайте срезы садовым варом или специальным антисептиком. Это защитит растение от высыхания и грибковых инфекций. Если осень теплая, куст можно слегка подкормить фосфорно-калийным удобрением, чтобы укрепить корневую систему.

Подготовка к зиме

Обрезанные кусты гортензии следует подготовить к морозам:

  • замульчировать почву вокруг корней сухими листьями или торфом;
  • при необходимости — накрыть агроволокном или мешковиной;
  • весной провести легкую коррекцию побегов в зависимости от их состояния.

Такой уход позволит получить летом пышное, долгое и здоровое цветение, даже после холодной зимы.

Мы уже рассказывали о том, что делать, чтобы картофель не портился и не прорастал в погребе.

Также ранее объясняли то, как распознать клеща, обработать смородину и предотвратить его распространение.

Подробнее мы рассказывали о том, какое дерево способно высушить яму без химии и техники.

растения цветы советы гортензия обрезка кусты
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации