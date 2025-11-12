Как правильно обрезать гортензию осенью - формирование куста, советы и правила ухода

Женщина обрезает гортензию. Фото: House Digest

Неправильная обрезка гортензии может испортить форму куста и уменьшить количество соцветий. Осенняя обрезка помогает сформировать красивый, здоровый куст и обеспечивает обильное цветение следующим летом.

Новини.LIVE объясняет, как подготовить метельчатую гортензию к зиме и сохранить ее цветение без потери красоты.

Когда и зачем проводить обрезку

Осенняя подрезка гортензии не только улучшает вид куста, но и помогает растению перезимовать без потерь. Лучше всего обрезать после завершения цветения, когда листья уже опали. Это позволяет питательным веществам перейти к корням и не ослабляет растение.

Во время обрезки важно оставлять по три пары почек на каждом побеге. Такая высота защищает будущие соцветия от морозов и обеспечивает формирование сильных веток весной.

Как сохранить баланс между количеством побегов и размером цветов

Садоводы отмечают: меньше побегов — большие соцветия, больше побегов — цветы мелкие.

У однолетних кустов оставляйте около 10 побегов.

У двухлетних — можно увеличить количество постепенно, чтобы куст не перегружался.

Такой подход позволяет гортензии наращивать объем без потери декоративности.

Как ухаживать за срезами

После обрезки обязательно обработайте срезы садовым варом или специальным антисептиком. Это защитит растение от высыхания и грибковых инфекций. Если осень теплая, куст можно слегка подкормить фосфорно-калийным удобрением, чтобы укрепить корневую систему.

Подготовка к зиме

Обрезанные кусты гортензии следует подготовить к морозам:

замульчировать почву вокруг корней сухими листьями или торфом;

при необходимости — накрыть агроволокном или мешковиной;

весной провести легкую коррекцию побегов в зависимости от их состояния.

Такой уход позволит получить летом пышное, долгое и здоровое цветение, даже после холодной зимы.

