Головна Дім та город Осіння обрізка гортензії — як сформувати красивий кущ

Осіння обрізка гортензії — як сформувати красивий кущ

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 17:00
Оновлено: 15:52
Як правильно обрізати гортензію восени - формування куща, поради та правила догляду
Жінка обрізає гортензію. Фото: House Digest

Неправильна обрізка гортензії може зіпсувати форму куща та зменшити кількість суцвіть. Осіння обрізка допомагає сформувати красивий, здоровий кущ і забезпечує рясне цвітіння наступного літа.

Новини.LIVE пояснює, як підготувати волотисту гортензію до зими та зберегти її цвітіння без втрати краси.

Читайте також:

Коли і навіщо проводити обрізку

Осіннє підрізання гортензії не лише покращує вигляд куща, а й допомагає рослині перезимувати без втрат. Найкраще обрізати після завершення цвітіння, коли листя вже опало. Це дозволяє поживним речовинам перейти до коренів і не послаблює рослину. 

Під час обрізки важливо залишати по три пари бруньок на кожному пагоні. Така висота захищає майбутні суцвіття від морозів і забезпечує формування сильних гілок навесні.

Як зберегти баланс між кількістю пагонів і розміром квітів

Садівники наголошують: менше пагонів — більші суцвіття, більше пагонів — квіти дрібніші.

  • В однорічних кущів залишайте близько 10 пагонів.
  • У дворічних — можна збільшити кількість поступово, щоб кущ не перевантажувався.

Такий підхід дозволяє гортензії нарощувати об’єм без втрати декоративності.

Як доглядати за зрізами

Після обрізки обов’язково обробіть зрізи садовим варом або спеціальним антисептиком. Це захистить рослину від висихання й грибкових інфекцій. Якщо осінь тепла, кущ можна легенько підживити фосфорно-калійним добривом, щоб зміцнити кореневу систему.

Підготовка до зими

Обрізані кущі гортензії слід підготувати до морозів:

  • замульчувати ґрунт навколо коренів сухим листям або торфом;
  • за потреби — накрити агроволокном чи мішковиною;
  • навесні провести легку корекцію пагонів залежно від їх стану.

Такий догляд дозволить отримати влітку пишне, довге й здорове цвітіння, навіть після холодної зими.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
