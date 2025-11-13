Чим підживити малину до 15 листопада - поради городникам для рясного врожаю

Підживлення малини на городі. Фото: Freepik

Осіннє підживлення малини — запорука гарного врожаю наступного року. До 15 листопада кущі ще можна зміцнити натуральним розчином без перегною. Такий спосіб допоможе пережити морози і дасть у два рази більше ягід навесні.

Новини.LIVE розповідає, чим саме підживити малину восени, щоб вона дала рясний урожай без хімії.

Чому важливо підживити малину восени

Восени малина готується до спокою, але потребує сил, щоб витримати морози. Азотні добрива восени шкідливі — вони стимулюють ріст пагонів, які вимерзнуть. А ось органічні підживлення допомагають зміцнити коріння й накопичити поживні речовини для весняного росту.

Розчин із цибулевого лушпиння

Найкраще натуральне добриво для малини в листопаді — настій з цибулевого лушпиння. Як приготувати:

1 склянку лушпиння залити 1 л води;

кип’ятити 15-20 хвилин;

настояти до охолодження, процідити;

розвести у 9 л теплої води.

Таким розчином поливають малинник — приблизно по 1 л під кущ, уникаючи переливу. Настій живить рослини калієм і фосфором, а також знищує грибкові інфекції завдяки природним антисептичним властивостям лушпиння.

Як завершити догляд за малиною перед зимою

Після підживлення обов’язково замульчуйте кущі — використайте сухе листя, торф або тирсу. Це збереже вологу в ґрунті й захистить коріння від промерзання. Навесні така малина пробудиться раніше й дасть у два рази більше ягід без жодних мінеральних добавок.

