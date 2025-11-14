Де не можна садити озимий часник - пʼять місць, які зіпсують врожай

Посадка озимого часнику у відкритий ґрунт. Фото: Shutterstock

Озимий часник часто гниє, погано сходить або зовсім пропадає не через догляд, а через неправильно вибране місце посадки. Ця культура чутлива до ґрунту й попередників.

Новини.LIVE розповідає, у яких місцях категорично не можна садити озимий часник, щоб не втратити урожай і не спровокувати розвиток хвороб.

На старому місці

Садити часник два роки поспіль на одній грядці — гарантовані хвороби та виснаження землі. Якщо немає іншої ділянки, доведеться перекопати ґрунт і додати компост або перегній + фосфорно-калійні добрива.

Після моркви, буряка та картоплі

Ці коренеплоди активно витягують із ґрунту калій і фосфор, які важливі для росту часнику. Навіть якщо ви внесете добрива, за короткий час відновити родючість майже неможливо. Через це часник у такому місці росте повільно, слабшає і часто хворіє.

Після цибулі, томатів та суниці

У цих культур ті самі шкідники: цибулева муха, трипси та нематоди. Пересадивши часник на таке місце, ви просто запускаєте повторну хвилю зараження. Навіть профілактична обробка не дасть гарантії, тому краще обрати іншу ділянку.

У пухкий, щойно перекопаний ґрунт

Свіжо перекопана земля містить надлишок вологи й кисню, що провокує загнивання зубків. Часник просто не встигає укорінитися і починає гнити вже з перших днів після посадки. Ґрунт має трохи "осісти", тому перекопувати грядку потрібно заздалегідь.

У низинах

Низини накопичують воду, а озимий часник категорично не переносить застою вологи. Постійне перезволоження призводить до гниття коренів і повної втрати врожаю. Садіть часник лише на рівних або трохи підвищених ділянках із добрим дренажем.

