Відео

Головна Дім та город З одного очитку можна виростити десятки — осінній спосіб

З одного очитку можна виростити десятки — осінній спосіб

Дата публікації: 20 листопада 2025 16:54
Оновлено: 16:07
Як розмножити очиток восени - простий спосіб отримати багато нових кущів
Очиток біля дому. Фото: Pinterest

Очиток легко розмножити восени всього одним прийомом — без теплиць, живцювання чи спеціальних умов. Досвідчені квітникарі кажуть, що нові кущі з’являються вже наступної весни.

Новини.LIVE пояснює, як швидко розмножити очиток восени й отримати десятки нових рослин.

Читайте також:

Чому очиток легко розмножити

Очиток (седум) формує багато прикореневих бруньок. Вони швидко вкорінюються навіть у прохолодну осінню погоду. У рослини сильна життєздатність, тому майже кожен відділений пагін дає новий кущ.

Коли братися за роботу

Найкращий час — початок листопада. У цей період бруньки добре видно, а рослина вже уповільнює ріст. Осіння пересадка дає змогу саджанцю зміцнитися до морозів. У цей час очиток найкраще приживається і без проблем переживає зиму.

Як правильно розмножити очиток

Квітникарі радять діяти так:

  • знайти прикореневі бруньки;
  • вибрати будь-яку гілку над ними;
  • потягнути гілку на себе разом із бруньками;
  • пересадити її на інше місце.

Це займає кілька хвилин. Очиток швидко приживається навіть у бідному ґрунті.

Що відбувається після посадки

За 2-3 тижні гілка встигає вкорінитися. Потім надземна частина відмирає, а бруньки залишаються в землі. Навесні з них з’являються молоді рослини, які за рік перетворюються на повноцінні кущі. Саме завдяки цьому очиток швидко формує густу й рівну куртину без додаткового догляду.

Чому це вигідно

Очиток коштує недешево, а з одного дорослого куща можна отримати до 30 нових. Розмноження восени економить гроші й дозволяє швидко озеленити ділянку. Цей метод підходить навіть новачкам, адже рослина майже не вимагає зусиль під час укорінення.

Ми вже писали про те, як правильно укорінити трояндовий живець восени.

Раніше повідомлялося про те, коли сіяти моркву під зиму у 2025 році та як уникнути помилок.

Також ми пояснювали те, у яких місцях категорично не можна садити озимий часник.

рослини квіти поради город сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
