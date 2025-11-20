Як розмножити очиток восени - простий спосіб отримати багато нових кущів

Очиток біля дому. Фото: Pinterest

Очиток легко розмножити восени всього одним прийомом — без теплиць, живцювання чи спеціальних умов. Досвідчені квітникарі кажуть, що нові кущі з’являються вже наступної весни.

Новини.LIVE пояснює, як швидко розмножити очиток восени й отримати десятки нових рослин.

Чому очиток легко розмножити

Очиток (седум) формує багато прикореневих бруньок. Вони швидко вкорінюються навіть у прохолодну осінню погоду. У рослини сильна життєздатність, тому майже кожен відділений пагін дає новий кущ.

Коли братися за роботу

Найкращий час — початок листопада. У цей період бруньки добре видно, а рослина вже уповільнює ріст. Осіння пересадка дає змогу саджанцю зміцнитися до морозів. У цей час очиток найкраще приживається і без проблем переживає зиму.

Як правильно розмножити очиток

Квітникарі радять діяти так:

знайти прикореневі бруньки;

вибрати будь-яку гілку над ними;

потягнути гілку на себе разом із бруньками;

пересадити її на інше місце.

Це займає кілька хвилин. Очиток швидко приживається навіть у бідному ґрунті.

Що відбувається після посадки

За 2-3 тижні гілка встигає вкорінитися. Потім надземна частина відмирає, а бруньки залишаються в землі. Навесні з них з’являються молоді рослини, які за рік перетворюються на повноцінні кущі. Саме завдяки цьому очиток швидко формує густу й рівну куртину без додаткового догляду.

Чому це вигідно

Очиток коштує недешево, а з одного дорослого куща можна отримати до 30 нових. Розмноження восени економить гроші й дозволяє швидко озеленити ділянку. Цей метод підходить навіть новачкам, адже рослина майже не вимагає зусиль під час укорінення.

