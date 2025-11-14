Відео
Головна Дім та город Новий кущ троянд зі зрізаної гілочки — як правильно живцювати

Новий кущ троянд зі зрізаної гілочки — як правильно живцювати

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 16:54
Оновлено: 17:32
Як укорінити живці троянд восени - покрокова інструкція для вирощування нового куща
Дівчина доглядає троянди. Фото: Freepik

Осінь — ідеальний час для розмноження троянд живцюванням. У цей період гілочки швидко утворюють корені, а навесні перетворюються на молоді кущі без купівлі саджанців.

Новини.LIVE розповідає, як правильно укорінити трояндовий живець восени та уникнути типових помилок під час живцювання.

Чому саме осінь підходить для живцювання

Восени знижується температура та підвищується вологість — це створює оптимальні умови для формування коренів. Живці встигають укоренитися до морозів, а навесні швидко рушають у ріст. Правильно зрізана гілочка може дати повноцінний кущ уже через рік.

Покрокова інструкція осіннього живцювання троянд

 

  1. Оберіть правильні пагони
    Найкраще вкорінюються пагони поточного року, які вже цвіли. Вони мають бути здерев’янілі, здорові та без плям. Живець повинен мати довжину 20-25 см, нижній зріз роблять під вузлом, верхній — над брунькою під кутом.
  2. Підготуйте ґрунт
    Виберіть ділянку з легким затіненням. Викопайте траншею 25-30 см, на дно насипте шар піску чи дрібного гравію для дренажу. Це запобігає загниванню живців.
  3. Обробіть зрізи
    Занурте нижню частину живця в стимулятор коренеутворення. За відсутності — використайте порошок кориці як природний антисептик.
  4. Посадіть живці правильно
    Заглиблюйте на 5-7 см, залишаючи над землею дві верхні бруньки. Полийте та злегка ущільніть землю навколо.
  5. Створіть мінітепличку
    Накрийте живці пластиковими пляшками з отворами або спанбондом. Взимку додайте шар листя чи ялинового гілля. Це захистить посадки від морозів і перепадів температур.

Навесні укриття знімають. Поява молодого листя означає, що укорінення успішне. Пересадку на постійне місце проводять наступної зими або через рік.

Типові помилки, яких варто уникати

  • Використання слабких або хворих пагонів — вони майже не вкорінюються.
  • Відсутність дренажу — це головна причина загнивання живців.
  • Неправильна глибина посадки: надто глибоко або поверхнево. Оптимально — 5-7 см.
  • Пересушений ґрунт — живці потребують стабільної, помірної вологості.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
