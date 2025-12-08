Видео
Україна
Почему деревья оставляют листья на зиму и надо ли их обрывать

Почему деревья оставляют листья на зиму и надо ли их обрывать

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 14:36
Что делать, если деревья не сбросили листья на зиму - причины и советы садоводам
Деревья в зимнем саду. Фото: Freepik

Иногда деревья не сбрасывают листья даже после наступления морозов, и это вызывает беспокойство у садоводов. На самом деле такое поведение имеет естественные причины и не всегда вредит растению.

Новини.LIVE объясняет, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.

Читайте также:

Почему деревья оставляют листья зимой

Чаще всего листья держатся из-за позднего питания азотом, обильных поливов осенью или нерегулярной адаптации сорта к климату. В таких условиях дерево не получает полноценный сигнал для выработки этилена — фитогормона, запускающего отделение листа. Поэтому листья остаются в состоянии анабиоза: не живут, но и не вредят дереву.

Как определить, опасно ли это опасно

Задержка листьев не означает болезнь. В холодный период стоматы листа закрываются, испарение минимальное, а потребность в питательных веществах почти нулевая. Растение переходит в покой даже с листьями, поэтому дополнительное вмешательство обычно не требуется.

Нужно ли срывать листья вручную

Для небольших кустов и молодых деревьев листья можно аккуратно убрать, но лишь по желанию. Со взрослых деревьев это практически невозможно — и не имеет смысла. Процесс естественный и не влияет на зимостойкость или развитие весной.

Что делать садоводу

  • Не обрывать листья с больших деревьев — это не поможет.
  • Избегать азота в конце лета.
  • Уменьшить поливы осенью.
  • Выбирать районированные сорта, которые лучше адаптированы к климату.

Дерево успешно перезимует и с листьями, и без них — это лишь индивидуальная реакция растения на сезон.

Мы уже писали о том, когда срывать листья алоэ и как правильно их хранить.

Ранее объясняли то, какой цветок высаживают в этот период и как сделать это правильно.

Подробнее рассказывали о том, каких правил придерживаться, чтобы саженцы гарантированно прижились.

деревья зима советы огород сад листья
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
