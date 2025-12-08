Що робити, якщо дерева не скинули листя на зиму - причини та поради садівникам

Чому дерева залишають листя на зиму і чи треба їх обривати
Іноді дерева не скидають листя навіть після настання морозів, і це викликає занепокоєння у садівників. Насправді така поведінка має природні причини й не завжди шкодить рослині.
Новини.LIVE пояснює, чому листя не опадає та чи потрібно щось робити взимку.
Чому дерева залишають листя взимку
Найчастіше листя тримається через пізнє живлення азотом, рясні поливи восени або нерегулярну адаптованість сорту до клімату. У таких умовах дерево не отримує повноцінний сигнал для вироблення етилену — фітогормону, що запускає відокремлення листка. Через це листя залишається у стані анабіозу: не живе, але й не шкодить дереву.
Як визначити, чи це небезпечно
Затримка листя не означає хворобу. В холодний період стомати листка закриваються, випаровування мінімальне, а потреба в поживних речовинах майже нульова. Рослина переходить у спокій навіть із листям, тому додаткове втручання зазвичай не потрібне.
Чи потрібно зривати листя вручну
Для невеликих кущів і молодих дерев листя можна акуратно прибрати, але лише за бажанням. З дорослих дерев це практично неможливо — і не має сенсу. Процес природний і не впливає на зимостійкість чи розвиток навесні.
Що робити садівнику
- Не обривати листя з великих дерев — це не допоможе.
- Уникати азоту наприкінці літа.
- Зменшити поливи восени.
- Обирати районовані сорти, які краще адаптовані до клімату.
Дерево успішно перезимує і з листям, і без нього — це лише індивідуальна реакція рослини на сезон.
