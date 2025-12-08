Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чому дерева залишають листя на зиму і чи треба їх обривати

Чому дерева залишають листя на зиму і чи треба їх обривати

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 14:36
Що робити, якщо дерева не скинули листя на зиму - причини та поради садівникам
Дерева у зимовому саду. Фото: Freepik

Іноді дерева не скидають листя навіть після настання морозів, і це викликає занепокоєння у садівників. Насправді така поведінка має природні причини й не завжди шкодить рослині.

Новини.LIVE пояснює, чому листя не опадає та чи потрібно щось робити взимку.

Реклама
Читайте також:

Чому дерева залишають листя взимку

Найчастіше листя тримається через пізнє живлення азотом, рясні поливи восени або нерегулярну адаптованість сорту до клімату. У таких умовах дерево не отримує повноцінний сигнал для вироблення етилену — фітогормону, що запускає відокремлення листка. Через це листя залишається у стані анабіозу: не живе, але й не шкодить дереву.

Як визначити, чи це небезпечно

Затримка листя не означає хворобу. В холодний період стомати листка закриваються, випаровування мінімальне, а потреба в поживних речовинах майже нульова. Рослина переходить у спокій навіть із листям, тому додаткове втручання зазвичай не потрібне.

Чи потрібно зривати листя вручну

Для невеликих кущів і молодих дерев листя можна акуратно прибрати, але лише за бажанням. З дорослих дерев це практично неможливо — і не має сенсу. Процес природний і не впливає на зимостійкість чи розвиток навесні.

Що робити садівнику

  • Не обривати листя з великих дерев — це не допоможе.
  • Уникати азоту наприкінці літа.
  • Зменшити поливи восени.
  • Обирати районовані сорти, які краще адаптовані до клімату.

Дерево успішно перезимує і з листям, і без нього — це лише індивідуальна реакція рослини на сезон.

Ми вже писали про те, коли зривати листя алое та як правильно його зберігати.

Раніше пояснювали те, яку квітку висаджують у цей період та як зробити це правильно.

Детальніше розповідали про те, яких правил дотримуватись, щоб саджанці гарантовано прижилися.

дерева зима поради город сад листя
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації