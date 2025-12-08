Що робити, якщо дерева не скинули листя на зиму - причини та поради садівникам

Дерева у зимовому саду. Фото: Freepik

Іноді дерева не скидають листя навіть після настання морозів, і це викликає занепокоєння у садівників. Насправді така поведінка має природні причини й не завжди шкодить рослині.

Чому дерева залишають листя взимку

Найчастіше листя тримається через пізнє живлення азотом, рясні поливи восени або нерегулярну адаптованість сорту до клімату. У таких умовах дерево не отримує повноцінний сигнал для вироблення етилену — фітогормону, що запускає відокремлення листка. Через це листя залишається у стані анабіозу: не живе, але й не шкодить дереву.

Як визначити, чи це небезпечно

Затримка листя не означає хворобу. В холодний період стомати листка закриваються, випаровування мінімальне, а потреба в поживних речовинах майже нульова. Рослина переходить у спокій навіть із листям, тому додаткове втручання зазвичай не потрібне.

Чи потрібно зривати листя вручну

Для невеликих кущів і молодих дерев листя можна акуратно прибрати, але лише за бажанням. З дорослих дерев це практично неможливо — і не має сенсу. Процес природний і не впливає на зимостійкість чи розвиток навесні.

Що робити садівнику

Не обривати листя з великих дерев — це не допоможе.

Уникати азоту наприкінці літа.

Зменшити поливи восени.

Обирати районовані сорти, які краще адаптовані до клімату.

Дерево успішно перезимує і з листям, і без нього — це лише індивідуальна реакція рослини на сезон.

