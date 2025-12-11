Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Розмноження різдвяного кактуса без помилок — покроковий метод

Розмноження різдвяного кактуса без помилок — покроковий метод

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 14:29
Як розмножити різдвяний кактус живцями - покрокова інструкція, укорінення, поради догляду
Декабрист у горщику. Фото: iStockphoto

Різдвяний кактус легко дає нові рослини, якщо правильно підготувати живець і посадити його у відповідний субстрат. Експерти пояснили, як швидко вкорінити живці й отримати міцний молодий кактус навіть узимку.

Новини.LIVE розповідає, як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.

Реклама
Читайте також:

Як вибрати живець для розмноження

Для нової рослини потрібні здорові, яскраво-зелені сегменти без ознак зморшкуватості чи пересушення. Найкраще обирати молоді пагони з 2-4 членистими частинами — вони швидше утворюють корені та легше адаптуються.

Коли краще розмножувати різдвяний кактус

Оптимальний період — весна після цвітіння, але процедуру можна проводити і взимку. Єдиний нюанс: рослина зацвіте пізніше, бо витратить сили на укорінення. У теплий сезон живці розвиваються швидше, тому молоді рослини легше адаптуються та формують міцну кореневу систему.

Підготовка живця: головний секрет успіху

Сегмент потрібно акуратно викрутити або відрізати у місці з’єднання. Після цього важливо дати йому підсохнути кілька днів, щоб зріз загрубілий — це захистить від гниття та пришвидшить укорінення.

Як укоренити живець

  1. Наповніть горщик сумішшю для кактусів або сукулентів.
  2. Занурте живець у вологий субстрат на кілька сантиметрів.
  3. Ґрунт підтримуйте злегка вологим, але без перезволоження.
  4. Накрийте горщик плівкою або прозорим стаканом, щоб створити мінітеплицю.

Як тільки з’явиться новий сегмент, рослина успішно вкоренилася — укриття можна прибирати.

Ми вже писали про те, які лісові ресурси дозволено збирати законно та як діяти, щоб не отримати штраф.

Раніше пояснювали те, коли обрізати гібіскус і як правильно підготувати рослину до зими.

Детальніше розповідали про те, чому листя не опадає та чи потрібно щось робити взимку.

рослини квіти поради ефективні способи розмноження декабрист
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації