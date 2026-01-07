Видео
Главная Дом и огород Потеряет ли огород урожай в високосный год — ответ неожиданный

Потеряет ли огород урожай в високосный год — ответ неожиданный

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 14:41
Можно ли потерять урожай в високосный год - мифы, риски и советы огородникам
Урожай моркови в саду. Фото: Pinterest

В високосный год огородники часто волнуются, повлияет ли дополнительный день на рост растений и урожайность. На самом деле значение имеют другие факторы, а не сама дата в календаре.

Новини.LIVE объясняет, что именно меняется в високосный год и на что обратить внимание при посадках и уходе.

Влияет ли високосный год на урожайность

С научной точки зрения високосный год не вредит урожаю и не меняет циклы роста растений. Дополнительный день в феврале не влияет на погоду, почву или биологические особенности культур. Основное влияние имеют:

  • температура и количество осадков;
  • качество почвы и удобрения;
  • сроки посева и уход.

Почему существует столько примет

В народе високосный год считали "тяжелым", поэтому и появились мифы о слабых урожаях. Но современные агрономы утверждают: если соблюдать агротехнику, урожай будет таким же, как в любой другой год.

На что обратить внимание огородникам

Несмотря на отсутствие прямого влияния, стоит учесть несколько практических моментов:

  • Сроки посева определяйте по погоде, а не по приметам.
  • Удобрения и поливы придерживайтесь режима для конкретной культуры.
  • Защиту от вредителей планируйте заблаговременно — их активность зависит от температуры.
  • Севооборот и качественная почва дают куда больше результата, чем "особенность года".

Высокосный год не несет угроз для урожая. Успех зависит от правильного ухода, своевременных работ и стабильных условий выращивания. Именно эти факторы, а не календарь, определяют, каким будет сезон.

урожай мифы советы огород сад високосный год
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
