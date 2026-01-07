Можно ли потерять урожай в високосный год - мифы, риски и советы огородникам

Потеряет ли огород урожай в високосный год — ответ неожиданный
В високосный год огородники часто волнуются, повлияет ли дополнительный день на рост растений и урожайность. На самом деле значение имеют другие факторы, а не сама дата в календаре.
Новини.LIVE объясняет, что именно меняется в високосный год и на что обратить внимание при посадках и уходе.
Влияет ли високосный год на урожайность
С научной точки зрения високосный год не вредит урожаю и не меняет циклы роста растений. Дополнительный день в феврале не влияет на погоду, почву или биологические особенности культур. Основное влияние имеют:
- температура и количество осадков;
- качество почвы и удобрения;
- сроки посева и уход.
Почему существует столько примет
В народе високосный год считали "тяжелым", поэтому и появились мифы о слабых урожаях. Но современные агрономы утверждают: если соблюдать агротехнику, урожай будет таким же, как в любой другой год.
На что обратить внимание огородникам
Несмотря на отсутствие прямого влияния, стоит учесть несколько практических моментов:
- Сроки посева определяйте по погоде, а не по приметам.
- Удобрения и поливы придерживайтесь режима для конкретной культуры.
- Защиту от вредителей планируйте заблаговременно — их активность зависит от температуры.
- Севооборот и качественная почва дают куда больше результата, чем "особенность года".
Высокосный год не несет угроз для урожая. Успех зависит от правильного ухода, своевременных работ и стабильных условий выращивания. Именно эти факторы, а не календарь, определяют, каким будет сезон.
Мы уже писали о том, как дать крышкам вторую жизнь и создать из них практичные изделия.
Ранее объясняли то, как правильно подкормить смородину зимой для максимального урожая.
Подробнее рассказывали о том, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.
Читайте Новини.LIVE!