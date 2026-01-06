Севооборот - что это и как увеличить урожай огородникам

Севооборот на огороде — что это и как спасает урожай
Севооборот позволяет сохранить почву плодородной и защитить растения от болезней и вредителей. Правильное чередование культур предотвращает истощение грядок и помогает получать стабильный урожай каждый год.
Новини.LIVE объясняет, как работает севооборот и как правильно планировать посадки.
Что такое севооборот и зачем он нужен
Севооборот — это плановое чередование овощных культур на грядках, которое предотвращает истощение почвы и уменьшает риск болезней и вредителей. Растения потребляют разные элементы, имеют разные корни и влияют на землю по-разному, поэтому смена мест выращивания помогает сохранить баланс.
Основные принципы правильного чередования
- Не сажать одну и ту же культуру на место раньше чем через 3-4 года.
- Чередовать растения с разной потребностью в питательных веществах.
- Избегать посадки родственных культур рядом.
- Учитывать совместимость (морковь + лук, томат + базилик, бобы + картофель).
Группы растений для удобного севооборота
- 1 группа: капуста, огурцы, кабачки, тыквы.
- 2 группа: томаты, лук, чеснок, зелень, редис.
- 3 группа: морковь, свекла, редька, петрушка.
- 4 группа: картофель.
Каждый год группы меняют места по кругу — это предотвращает усталость почвы и накопление вредителей.
Как оздоровить почву между посадками
Когда невозможно полноценно сменить места культур, высевают сидераты — горчицу, рапс, бобовые. Они подавляют патогены, отпугивают вредителей, обогащают землю органикой и азотом. Это поддерживает плодородие даже на небольших участках и готовит грядки к следующему сезону.
