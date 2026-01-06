Севооборот - что это и как увеличить урожай огородникам

Мужчина возится на огороде. Фото: Freepik

Севооборот позволяет сохранить почву плодородной и защитить растения от болезней и вредителей. Правильное чередование культур предотвращает истощение грядок и помогает получать стабильный урожай каждый год.

Читайте также:

Что такое севооборот и зачем он нужен

Севооборот — это плановое чередование овощных культур на грядках, которое предотвращает истощение почвы и уменьшает риск болезней и вредителей. Растения потребляют разные элементы, имеют разные корни и влияют на землю по-разному, поэтому смена мест выращивания помогает сохранить баланс.

Основные принципы правильного чередования

Не сажать одну и ту же культуру на место раньше чем через 3-4 года.

Чередовать растения с разной потребностью в питательных веществах.

Избегать посадки родственных культур рядом.

Учитывать совместимость (морковь + лук, томат + базилик, бобы + картофель).

Группы растений для удобного севооборота

1 группа: капуста, огурцы, кабачки, тыквы.

2 группа: томаты, лук, чеснок, зелень, редис.

3 группа: морковь, свекла, редька, петрушка.

4 группа: картофель.

Каждый год группы меняют места по кругу — это предотвращает усталость почвы и накопление вредителей.

Как оздоровить почву между посадками

Когда невозможно полноценно сменить места культур, высевают сидераты — горчицу, рапс, бобовые. Они подавляют патогены, отпугивают вредителей, обогащают землю органикой и азотом. Это поддерживает плодородие даже на небольших участках и готовит грядки к следующему сезону.

