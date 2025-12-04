Видео
Главная Дом и огород Декабрь без морозов — что можно и чего нельзя делать с кустами

Декабрь без морозов — что можно и чего нельзя делать с кустами

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 23:40
Что делать с ягодными кустами во время декабрьского потепления - правила ухода
Ягодный куст в зимнем саду. Фото: Shutterstock

Декабрьское потепление может спровоцировать преждевременное пробуждение ягодных кустов и навредить будущему урожаю. Важно сохранить растения в состоянии покоя и правильно реагировать на резкие перепады погоды.

Новини.LIVE объясняет, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.

Почему зимнее потепление опасно для кустов

Короткие оттепели зимой могут обмануть растения: почки "просыпаются", а потом резкие морозы их повреждают. Задача садовода — не допустить тепловых колебаний в зоне корней и не спровоцировать преждевременный рост. Именно поэтому важно удерживать кусты в состоянии естественного покоя.

Что можно и чего нельзя делать в период оттепели

Во время потепления главное — не вмешиваться лишний раз в естественный ритм растений.

Не делайте этого:

  • Не снимайте мульчу — она удерживает стабильную температуру почвы.
  • Не поливайте кусты — избыток влаги вызывает выпревание.
  • Не снимайте укрытие — морозы могут вернуться внезапно.
  • Не подкармливайте — удобрения стимулируют рост, который сейчас опасен.

Что стоит сделать:

  • Проверить, не скопилась ли возле кустов талая вода.
  • Сделать легкий водоотвод, если образовалась лужа.
  • Осмотреть растения на предмет повреждений (без обрезки сейчас).

Как защитить кусты перед возвращением морозов

Следите за прогнозом. Если ожидается резкое похолодание, можно подсыпать дополнительный слой мульчи — хвойную подстилку, торф или сухие листья. Это защитит корни от стресса и поможет кустам сохранить спокойствие до весны.

растения потепление декабрь советы кусты
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
