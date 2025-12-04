Відео
Головна Дім та город Грудень без морозів — що можна і чого не можна робити з кущами

Грудень без морозів — що можна і чого не можна робити з кущами

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 23:40
Що робити з ягідними кущами під час грудневого потепління - правила догляду
Ягідний кущ у зимовому саду. Фото: Shutterstock

Грудневе потепління може спровокувати передчасне пробудження ягідних кущів і нашкодити майбутньому врожаю. Важливо зберегти рослини в стані спокою та правильно реагувати на різкі перепади погоди.

Новини.LIVE пояснює, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

Читайте також:

Чому зимове потепління небезпечне для кущів

Короткі відлиги взимку можуть обдурити рослини: бруньки "прокидаються", а потім різкі морози їх ушкоджують. Завдання садівника — не допустити теплових коливань у зоні коренів та не спровокувати передчасний ріст. Саме тому важливо утримувати кущі у стані природного спокою.

Що можна і чого не можна робити в період відлиги

Під час потепління головне – не втручатися зайвий раз у природний ритм рослин.

Не робіть цього:

  • Не знімайте мульчу — вона утримує стабільну температуру ґрунту.
  • Не поливайте кущі — надлишок вологи спричиняє випрівання.
  • Не знімайте укриття — морози можуть повернутися раптово.
  • Не підживлюйте — добрива стимулюють ріст, який зараз небезпечний.

Що варто зробити:

  • Перевірити, чи не накопичилася біля кущів таліє вода.
  • Зробити легкий водовідвід, якщо утворилася калюжа.
  • Оглянути рослини на предмет пошкоджень (без обрізки зараз).

Як захистити кущі перед поверненням морозів

Слідкуйте за прогнозом. Якщо очікується різке похолодання, можна підсипати додатковий шар мульчі — хвойну підстилку, торф або сухе листя. Це захистить корені від стресу й допоможе кущам зберегти спокій до весни.

рослини потепління грудень поради кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
