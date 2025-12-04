Що робити з ягідними кущами під час грудневого потепління - правила догляду

Ягідний кущ у зимовому саду. Фото: Shutterstock

Грудневе потепління може спровокувати передчасне пробудження ягідних кущів і нашкодити майбутньому врожаю. Важливо зберегти рослини в стані спокою та правильно реагувати на різкі перепади погоди.

Новини.LIVE пояснює, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

Чому зимове потепління небезпечне для кущів

Короткі відлиги взимку можуть обдурити рослини: бруньки "прокидаються", а потім різкі морози їх ушкоджують. Завдання садівника — не допустити теплових коливань у зоні коренів та не спровокувати передчасний ріст. Саме тому важливо утримувати кущі у стані природного спокою.

Що можна і чого не можна робити в період відлиги

Під час потепління головне – не втручатися зайвий раз у природний ритм рослин.

Не робіть цього:

Не знімайте мульчу — вона утримує стабільну температуру ґрунту.

Не поливайте кущі — надлишок вологи спричиняє випрівання.

Не знімайте укриття — морози можуть повернутися раптово.

Не підживлюйте — добрива стимулюють ріст, який зараз небезпечний.

Що варто зробити:

Перевірити, чи не накопичилася біля кущів таліє вода.

Зробити легкий водовідвід, якщо утворилася калюжа.

Оглянути рослини на предмет пошкоджень (без обрізки зараз).

Як захистити кущі перед поверненням морозів

Слідкуйте за прогнозом. Якщо очікується різке похолодання, можна підсипати додатковий шар мульчі — хвойну підстилку, торф або сухе листя. Це захистить корені від стресу й допоможе кущам зберегти спокій до весни.

