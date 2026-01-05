Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Тепло без затрат — простой лайфхак для идеальной изоляции окон

Тепло без затрат — простой лайфхак для идеальной изоляции окон

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 10:31
Как утеплить окна зимой - быстрые способы уменьшить теплопотери
Человек утепляет окно. Фото: iStockphoto

В декабре теплопотери через окна возрастают в несколько раз, даже если они современные. Есть простой лайфхак, который помогает быстро устранить сквозняки и сохранить тепло в доме без лишних затрат.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно утеплить окна и какие способы работают лучше всего.

Реклама
Читайте также:

Переведите окна в зимний режим

В ПВХ-конструкциях можно усилить прижим створки. Поверните регулировочные цапфы так, чтобы метка была направлена к уплотнителю — это устраняет сквозняки и плотнее закрывает окно. Такой режим помогает уменьшить теплопотери в холодный сезон и повышает энергоэффективность даже старых пластиковых окон, которые уже потеряли заводские настройки.

Установите уплотнительные ленты

Для пластиковых и старых деревянных рам подойдут поролоновые или резиновые уплотнители. Они создают барьер для холодного воздуха. Главное — предварительно высушить поверхность для надежного сцепления. Дополнительно стоит проверить состояние прижимной фурнитуры — новые уплотнители работают эффективнее всего тогда, когда створка равномерно прилегает к раме по всему периметру.

Обновите герметик в стыках

Старый силикон трескается и пропускает холод. Удалите его и нанесите новый слой — это возвращает теплоизоляцию и защищает от влаги. Новый герметик также закрывает микротрещины, через которые теплый воздух выходит наружу, а холодный попадает внутрь, поэтому обновление стыков часто дает более быстрый эффект, чем полная замена окна.

Используйте теплоизоляционную пленку

Прозрачная пленка образует воздушную прослойку между комнатой и стеклом. Ее фиксируют на двустороннюю ленту и прогревают феном для натяжения — идеально для старых квартир. Такая пленка заметно уменьшает теплопотери и защищает помещение от конденсата на стекле, благодаря чему окна дольше остаются сухими и теплыми даже в сильные морозы.

Пузырчатая пленка и текстиль

Пузырчатая пленка создает дополнительную "тепловую подушку". Плотные шторы или жалюзи также хорошо удерживают тепло, особенно на больших окнах и балконах. Дополнительно стоит выбрать текстиль из плотной ткани, ведь он уменьшает ночные теплопотери и смягчает резкие перепады температур, что делает комнату значительно комфортнее в морозные дни.

Мы уже писали о том, какие удобрения стоит внести зимой и как правильно ухаживать за кустами голубики.

Ранее объясняли то, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Подробнее рассказывали о том, как повысить морозостойкость плодовых культур.

зима советы дом эффективные способы окна
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации