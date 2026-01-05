Как утеплить окна зимой - быстрые способы уменьшить теплопотери

Человек утепляет окно. Фото: iStockphoto

В декабре теплопотери через окна возрастают в несколько раз, даже если они современные. Есть простой лайфхак, который помогает быстро устранить сквозняки и сохранить тепло в доме без лишних затрат.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно утеплить окна и какие способы работают лучше всего.

Переведите окна в зимний режим

В ПВХ-конструкциях можно усилить прижим створки. Поверните регулировочные цапфы так, чтобы метка была направлена к уплотнителю — это устраняет сквозняки и плотнее закрывает окно. Такой режим помогает уменьшить теплопотери в холодный сезон и повышает энергоэффективность даже старых пластиковых окон, которые уже потеряли заводские настройки.

Установите уплотнительные ленты

Для пластиковых и старых деревянных рам подойдут поролоновые или резиновые уплотнители. Они создают барьер для холодного воздуха. Главное — предварительно высушить поверхность для надежного сцепления. Дополнительно стоит проверить состояние прижимной фурнитуры — новые уплотнители работают эффективнее всего тогда, когда створка равномерно прилегает к раме по всему периметру.

Обновите герметик в стыках

Старый силикон трескается и пропускает холод. Удалите его и нанесите новый слой — это возвращает теплоизоляцию и защищает от влаги. Новый герметик также закрывает микротрещины, через которые теплый воздух выходит наружу, а холодный попадает внутрь, поэтому обновление стыков часто дает более быстрый эффект, чем полная замена окна.

Используйте теплоизоляционную пленку

Прозрачная пленка образует воздушную прослойку между комнатой и стеклом. Ее фиксируют на двустороннюю ленту и прогревают феном для натяжения — идеально для старых квартир. Такая пленка заметно уменьшает теплопотери и защищает помещение от конденсата на стекле, благодаря чему окна дольше остаются сухими и теплыми даже в сильные морозы.

Пузырчатая пленка и текстиль

Пузырчатая пленка создает дополнительную "тепловую подушку". Плотные шторы или жалюзи также хорошо удерживают тепло, особенно на больших окнах и балконах. Дополнительно стоит выбрать текстиль из плотной ткани, ведь он уменьшает ночные теплопотери и смягчает резкие перепады температур, что делает комнату значительно комфортнее в морозные дни.

