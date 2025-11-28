Как утеплить теплицу зимой - советы, чтобы растения не замерзли и урожай сохранился

Теплица без потерь тепла — советы, чтобы растения не замерзли
Зимой даже самая крепкая теплица может терять тепло, а растения — страдать от перепадов температур. Однако несколько простых шагов помогут сохранить тепло и сэкономить на отоплении.
Новости.LIVE рассказывает, как правильно утеплить теплицу зимой, чтобы растения не замерзли, а урожай оставался стабильным до самой весны.
Почему важно утеплить теплицу
Когда температура падает, тонкие стекла и щели пропускают холод, и внутри быстро становится прохладно. Из-за этого корни подмерзают, а листья увядают. Изоляция теплицы уменьшает потери тепла, стабилизирует микроклимат и защищает растения от стресса. Это также сокращает расходы на электроэнергию, ведь обогреватели работают эффективнее.
Как теплица теряет тепло
- Через тонкие стенки или старое стекло — тепло выходит наружу.
- Через щели в дверях и вентиляции — образуются сквозняки.
- Через фундамент без утепления — холод поднимается из почвы.
Регулярно проверяйте теплицу: заклейте щели, обработайте стыки герметиком, уплотните двери и вентиляционные отверстия.
Материалы для утепления теплицы
- Пузырчатая пленка — удерживает тепло благодаря воздушным камерам.
- Тепловые экраны — раскрываются днем и сохраняют тепло ночью.
- Поликарбонатные панели — лучше стекла сохраняют температуру.
- Пенопластовые плиты — подходят для фундамента.
- Изоляционная краска — дополнительно уменьшает потери тепла через рамы.
Важно: зимой при слабом освещении уберите затеняющие сетки, чтобы растения получали максимум солнца.
