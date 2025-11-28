Видео
Главная Дом и огород Теплица без потерь тепла — советы, чтобы растения не замерзли

Теплица без потерь тепла — советы, чтобы растения не замерзли

Дата публикации 28 ноября 2025 18:58
Как утеплить теплицу зимой - советы, чтобы растения не замерзли и урожай сохранился
Растения в зимней теплице. Фото: Freepik

Зимой даже самая крепкая теплица может терять тепло, а растения — страдать от перепадов температур. Однако несколько простых шагов помогут сохранить тепло и сэкономить на отоплении.

Новости.LIVE рассказывает, как правильно утеплить теплицу зимой, чтобы растения не замерзли, а урожай оставался стабильным до самой весны.

Почему важно утеплить теплицу

Когда температура падает, тонкие стекла и щели пропускают холод, и внутри быстро становится прохладно. Из-за этого корни подмерзают, а листья увядают. Изоляция теплицы уменьшает потери тепла, стабилизирует микроклимат и защищает растения от стресса. Это также сокращает расходы на электроэнергию, ведь обогреватели работают эффективнее.

Как теплица теряет тепло

  • Через тонкие стенки или старое стекло — тепло выходит наружу.
  • Через щели в дверях и вентиляции — образуются сквозняки.
  • Через фундамент без утепления — холод поднимается из почвы.

Регулярно проверяйте теплицу: заклейте щели, обработайте стыки герметиком, уплотните двери и вентиляционные отверстия.

Материалы для утепления теплицы

  • Пузырчатая пленка — удерживает тепло благодаря воздушным камерам.
  • Тепловые экраны — раскрываются днем и сохраняют тепло ночью.
  • Поликарбонатные панели — лучше стекла сохраняют температуру.
  • Пенопластовые плиты — подходят для фундамента.
  • Изоляционная краска — дополнительно уменьшает потери тепла через рамы.

Важно: зимой при слабом освещении уберите затеняющие сетки, чтобы растения получали максимум солнца.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
