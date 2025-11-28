Відео
Головна Дім та город Теплиця без втрат тепла — поради, щоб рослини не замерзли

Теплиця без втрат тепла — поради, щоб рослини не замерзли

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 18:58
Як утеплити теплицю взимку - поради, щоб рослини не замерзли і врожай зберігся
Рослини у зимовій теплиці. Фото: Freepik

Взимку навіть найміцніша теплиця може втрачати тепло, а рослини — страждати від перепадів температур. Проте кілька простих кроків допоможуть зберегти тепло й заощадити на опаленні.

Новини.LIVE розповідає, як правильно утеплити теплицю взимку, щоб рослини не замерзли, а врожай залишався стабільним до самої весни.

Реклама
Читайте також:

Чому важливо утеплити теплицю

Коли температура падає, тонке скло та щілини пропускають холод, і всередині швидко стає прохолодно. Через це коріння підмерзає, а листя в’яне. Ізоляція теплиці зменшує втрати тепла, стабілізує мікроклімат і захищає рослини від стресу. Це також скорочує витрати на електроенергію, адже обігрівачі працюють ефективніше.

Реклама

Як теплиця втрачає тепло

  • Через тонкі стінки або старе скло — тепло виходить назовні.
  • Через щілини у дверях і вентиляції — утворюються протяги.
  • Через фундамент без утеплення — холод піднімається з ґрунту.

Регулярно перевіряйте теплицю: заклейте щілини, обробіть стики герметиком, ущільніть двері та вентиляційні отвори.

Матеріали для утеплення теплиці

  • Пухирчаста плівка — утримує тепло завдяки повітряним камерам.
  • Теплові екрани — розкриваються вдень і зберігають тепло вночі.
  • Полікарбонатні панелі — краще за скло зберігають температуру.
  • Пінопластові плити — підходять для фундаменту.
  • Ізоляційна фарба — додатково зменшує втрати тепла через рами.

Важливо: узимку при слабкому освітленні приберіть затінювальні сітки, щоб рослини отримували максимум сонця.

Реклама

Ми пояснювали те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

Також розповідали про те, чим посипати грядки після огірків, щоб відновити ґрунт.

Реклама

Раніше повідомлялося про те, які рослини стануть ідеальними сусідами для півоній.

врожай рослини зима поради теплиця
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

