Как правильно выбрать апельсины на новый год - советы и простые правила

Сладкие апельсины на праздники — вот как выбрать лучшие плоды
Сладкие и спелые апельсины к праздникам легко узнать по цвету, весу и аромату. Правильно выбранные плоды будут сочными и вкусными, даже если покупаете на рынке или в супермаркете.
Новини.LIVE рассказывает, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.
Как выбрать спелые и сладкие апельсины к праздникам
Чтобы апельсины были действительно сладкими, стоит обратить внимание на кожуру и цвет. Яркий оранжевый оттенок без пятен и ровная поверхность — первый признак качественного плода. Дополнительным сигналом может быть легкий блеск и упругость кожуры, что свидетельствует о свежести и достаточном количестве сока внутри.
Выберите правильный сорт
Самые сладкие и сочные:
- Валенсия.
- Салустиана.
- Навел, Навелина, Вашингтон Навел.
Плоды с "пупком" обычно более ароматные и сладкие.
Проверьте вес и аромат
- Тяжелый апельсин = больше сока.
- Легкие плоды чаще сухие или недозрелые.
- Свежий, яркий запах — знак спелости. Если аромата почти нет, фрукт может быть старым или невкусным.
Учитывайте сезон
Лучшее время для покупки — ноябрь-февраль. Именно зимние апельсины наиболее сочные и сладкие, так как собираются в период естественного созревания. В этот сезон плоды имеют оптимальный баланс кислоты и сахара, поэтому вкус получается особенно ярким и насыщенным.
