Сладкие апельсины на праздники — вот как выбрать лучшие плоды

Дата публикации 5 декабря 2025 18:58
Как правильно выбрать апельсины на новый год - советы и простые правила
Ящик с апельсинами. Фото: Freepik

Сладкие и спелые апельсины к праздникам легко узнать по цвету, весу и аромату. Правильно выбранные плоды будут сочными и вкусными, даже если покупаете на рынке или в супермаркете.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Как выбрать спелые и сладкие апельсины к праздникам

Чтобы апельсины были действительно сладкими, стоит обратить внимание на кожуру и цвет. Яркий оранжевый оттенок без пятен и ровная поверхность — первый признак качественного плода. Дополнительным сигналом может быть легкий блеск и упругость кожуры, что свидетельствует о свежести и достаточном количестве сока внутри.

Выберите правильный сорт

Самые сладкие и сочные:

  • Валенсия.
  • Салустиана.
  • Навел, Навелина, Вашингтон Навел.

Плоды с "пупком" обычно более ароматные и сладкие.

Проверьте вес и аромат

  • Тяжелый апельсин = больше сока.
  • Легкие плоды чаще сухие или недозрелые.
  • Свежий, яркий запах — знак спелости. Если аромата почти нет, фрукт может быть старым или невкусным.

Учитывайте сезон

Лучшее время для покупки — ноябрь-февраль. Именно зимние апельсины наиболее сочные и сладкие, так как собираются в период естественного созревания. В этот сезон плоды имеют оптимальный баланс кислоты и сахара, поэтому вкус получается особенно ярким и насыщенным.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
