Головна Дім та город Солодкі апельсини на свята — ось як обрати найкращі плоди

Солодкі апельсини на свята — ось як обрати найкращі плоди

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 18:58
Як правильно вибрати апельсини на новий рік - поради та прості правила
Ящик з апельсинами. Фото: Freepik

Солодкі та стиглі апельсини до свят легко впізнати за кольором, вагою та ароматом. Правильно обрані плоди будуть соковитими й смачними, навіть якщо купуєте на ринку чи в супермаркеті.

Новини.LIVE розповідає, як швидко визначити найсолодші та найсоковитіші апельсини.

Читайте також:

Як вибрати стиглі та солодкі апельсини до свят

Щоб апельсини були справді солодкими, варто звернути увагу на шкірку та колір. Яскравий оранжевий відтінок без плям і рівна поверхня — перша ознака якісного плоду. Додатковим сигналом може бути легкий блиск і пружність шкірки, що свідчить про свіжість та достатню кількість соку всередині.

Оберіть правильний сорт

Найсолодші та найсоковитіші:

  • Валенсія.
  • Салустіана.
  • Навел, Навеліна, Вашингтон Навел.

Плоди з "пупком" зазвичай більш ароматні та солодкі.

Перевірте вагу та аромат

  • Важкий апельсин = більше соку.
  • Легкі плоди частіше сухі або недозрілі.
  • Свіжий, яскравий запах — знак стиглості. Якщо аромату майже немає, фрукт може бути старим або несмачним.

Враховуйте сезон

Найкращий час для покупки — листопад–лютий. Саме зимові апельсини найбільш соковиті та солодкі, бо збираються в період природного дозрівання. У цей сезон плоди мають оптимальний баланс кислоти й цукру, тож смак виходить особливо яскравим та насиченим.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
