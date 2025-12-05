Як правильно вибрати апельсини на новий рік - поради та прості правила

Ящик з апельсинами. Фото: Freepik

Солодкі та стиглі апельсини до свят легко впізнати за кольором, вагою та ароматом. Правильно обрані плоди будуть соковитими й смачними, навіть якщо купуєте на ринку чи в супермаркеті.

Новини.LIVE розповідає, як швидко визначити найсолодші та найсоковитіші апельсини.

Як вибрати стиглі та солодкі апельсини до свят

Щоб апельсини були справді солодкими, варто звернути увагу на шкірку та колір. Яскравий оранжевий відтінок без плям і рівна поверхня — перша ознака якісного плоду. Додатковим сигналом може бути легкий блиск і пружність шкірки, що свідчить про свіжість та достатню кількість соку всередині.

Оберіть правильний сорт

Найсолодші та найсоковитіші:

Валенсія.

Салустіана.

Навел, Навеліна, Вашингтон Навел.

Плоди з "пупком" зазвичай більш ароматні та солодкі.

Перевірте вагу та аромат

Важкий апельсин = більше соку.

Легкі плоди частіше сухі або недозрілі.

Свіжий, яскравий запах — знак стиглості. Якщо аромату майже немає, фрукт може бути старим або несмачним.

Враховуйте сезон

Найкращий час для покупки — листопад–лютий. Саме зимові апельсини найбільш соковиті та солодкі, бо збираються в період природного дозрівання. У цей сезон плоди мають оптимальний баланс кислоти й цукру, тож смак виходить особливо яскравим та насиченим.

