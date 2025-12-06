Как удобрять голубику в начале зимы - полезные советы и правильные удобрения

Человек собирает урожай голубики в саду. Фото: УНИАН

Подкормка голубики в начале зимы помогает укрепить корни и подготовить растение к морозам. В это время культура формирует запас сил, необходимый для весеннего роста и будущего урожая.

Новини.LIVE рассказывает, какие удобрения стоит внести зимой и как правильно ухаживать за кустами голубики.

Почему стоит подкармливать голубику зимой

В начале зимы голубика переходит в состояние покоя, но именно этот период важен для формирования ее весенней силы. Подкормка помогает укрепить корневую систему и повысить выносливость кустов в морозный сезон.

Какие удобрения нужны зимой

В декабре не используют азот — он стимулирует нежелательный рост побегов. Лучше внести:

калийные удобрения легкой формы;

фосфорные комплексы;

осенние смеси для ягодных культур без азота.

Такие подкормки повышают зимостойкость и помогают растению накопить энергию до весны.

Проверьте кислотность почвы

Голубика растет только в кислой среде. Если pH за осень повысился, почву стоит подкислить:

гранулированной серой;

специальными кислотными добавками для ягодных культур.

Не забудьте о мульче

Слой хвойных опилок, коры или торфа:

сохраняет влагу;

защищает корни от промерзания;

поддерживает нужную кислотность.

Такая зимняя подкормка не дает мгновенного эффекта, но весной обеспечивает крепкие побеги, активное цветение и больший урожай.

