Как удобрять голубику в начале зимы - полезные советы и правильные удобрения

Подкормка голубики зимой — главный совет, который все игнорируют
Подкормка голубики в начале зимы помогает укрепить корни и подготовить растение к морозам. В это время культура формирует запас сил, необходимый для весеннего роста и будущего урожая.
Новини.LIVE рассказывает, какие удобрения стоит внести зимой и как правильно ухаживать за кустами голубики.
Почему стоит подкармливать голубику зимой
В начале зимы голубика переходит в состояние покоя, но именно этот период важен для формирования ее весенней силы. Подкормка помогает укрепить корневую систему и повысить выносливость кустов в морозный сезон.
Какие удобрения нужны зимой
В декабре не используют азот — он стимулирует нежелательный рост побегов. Лучше внести:
- калийные удобрения легкой формы;
- фосфорные комплексы;
- осенние смеси для ягодных культур без азота.
Такие подкормки повышают зимостойкость и помогают растению накопить энергию до весны.
Проверьте кислотность почвы
Голубика растет только в кислой среде. Если pH за осень повысился, почву стоит подкислить:
- гранулированной серой;
- специальными кислотными добавками для ягодных культур.
Не забудьте о мульче
Слой хвойных опилок, коры или торфа:
- сохраняет влагу;
- защищает корни от промерзания;
- поддерживает нужную кислотность.
Такая зимняя подкормка не дает мгновенного эффекта, но весной обеспечивает крепкие побеги, активное цветение и больший урожай.
