Главная Дом и огород Успейте до 5 декабря — обработка смородины для урожая в 2026 году

Успейте до 5 декабря — обработка смородины для урожая в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 23:45
Чем обработать смородину до морозов - раствор железного купороса, пропорции и советы для урожая 2026 года
Человек опрыскивает смородину. Фото: Pinterest

Смородину осенью важно обработать, чтобы укрепить иммунитет кустов и заложить урожай на следующий сезон. До 5 декабря еще можно успеть провести защиту от болезней и вредителей.

Новини.LIVE рассказывает, как сделать раствор и обработать смородину без ошибок.

Читайте также:

Почему обработка смородины так важна

Именно осенью формируются цветочные почки, укрепляется иммунитет и создаются условия для зимовки. Если кусты не обработать, на ветках и в верхнем слое почвы остаются вредители и споры грибков, которые дадут слабый урожай на следующий год.

Чем обработать смородину до начала морозов

Самый лучший вариант — раствор железного купороса. Пропорции:

  • 500 г железного купороса;
  • 10 л воды;
  • по желанию - натертое хозяйственное мыло для лучшего прилипания.

Раствор перемешивают до полного растворения и опрыскивают все ветви, трещины коры, разветвления и прикорневую зону. Обязательно обработайте и почву вокруг куста — именно там зимуют большинство вредителей.

Оптимальная погода: 0...-5°C, без ветра и осадков в течение нескольких дней.

Дополнительный метод — опудривание (в следующем году)

Если пропустили эту процедуру осенью, запланируйте ее на сентябрь-октябрь следующего сезона. Опудривание укрепляет кусты и сдерживает развитие болезней.

Смесь для опудривания (по 1 кг каждого):

  • древесная зола;
  • табачная пыль;
  • диатомит.

Ее наносят на листья, побеги и почву каждые две недели — это помогает смородине легче переносить резкие перемены погоды.

Мы уже писали о том, когда зимняя посадка чеснока дает хороший результат и как не ошибиться.

Ранее объясняли то, какие культуры стоит сеять в конце года.

Подробнее рассказывали о том, как продлить свежесть яблок до нового урожая.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
