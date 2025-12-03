Чем обработать смородину до морозов - раствор железного купороса, пропорции и советы для урожая 2026 года

Успейте до 5 декабря — обработка смородины для урожая в 2026 году
Смородину осенью важно обработать, чтобы укрепить иммунитет кустов и заложить урожай на следующий сезон. До 5 декабря еще можно успеть провести защиту от болезней и вредителей.
Новини.LIVE рассказывает, как сделать раствор и обработать смородину без ошибок.
Почему обработка смородины так важна
Именно осенью формируются цветочные почки, укрепляется иммунитет и создаются условия для зимовки. Если кусты не обработать, на ветках и в верхнем слое почвы остаются вредители и споры грибков, которые дадут слабый урожай на следующий год.
Чем обработать смородину до начала морозов
Самый лучший вариант — раствор железного купороса. Пропорции:
- 500 г железного купороса;
- 10 л воды;
- по желанию - натертое хозяйственное мыло для лучшего прилипания.
Раствор перемешивают до полного растворения и опрыскивают все ветви, трещины коры, разветвления и прикорневую зону. Обязательно обработайте и почву вокруг куста — именно там зимуют большинство вредителей.
Оптимальная погода: 0...-5°C, без ветра и осадков в течение нескольких дней.
Дополнительный метод — опудривание (в следующем году)
Если пропустили эту процедуру осенью, запланируйте ее на сентябрь-октябрь следующего сезона. Опудривание укрепляет кусты и сдерживает развитие болезней.
Смесь для опудривания (по 1 кг каждого):
- древесная зола;
- табачная пыль;
- диатомит.
Ее наносят на листья, побеги и почву каждые две недели — это помогает смородине легче переносить резкие перемены погоды.
Мы уже писали о том, когда зимняя посадка чеснока дает хороший результат и как не ошибиться.
Ранее объясняли то, какие культуры стоит сеять в конце года.
Подробнее рассказывали о том, как продлить свежесть яблок до нового урожая.
Читайте Новини.LIVE!