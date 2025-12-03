Чем обработать смородину до морозов - раствор железного купороса, пропорции и советы для урожая 2026 года

Человек опрыскивает смородину. Фото: Pinterest

Смородину осенью важно обработать, чтобы укрепить иммунитет кустов и заложить урожай на следующий сезон. До 5 декабря еще можно успеть провести защиту от болезней и вредителей.

Новини.LIVE рассказывает, как сделать раствор и обработать смородину без ошибок.

Почему обработка смородины так важна

Именно осенью формируются цветочные почки, укрепляется иммунитет и создаются условия для зимовки. Если кусты не обработать, на ветках и в верхнем слое почвы остаются вредители и споры грибков, которые дадут слабый урожай на следующий год.

Чем обработать смородину до начала морозов

Самый лучший вариант — раствор железного купороса. Пропорции:

500 г железного купороса;

10 л воды;

по желанию - натертое хозяйственное мыло для лучшего прилипания.

Раствор перемешивают до полного растворения и опрыскивают все ветви, трещины коры, разветвления и прикорневую зону. Обязательно обработайте и почву вокруг куста — именно там зимуют большинство вредителей.

Оптимальная погода: 0...-5°C, без ветра и осадков в течение нескольких дней.

Дополнительный метод — опудривание (в следующем году)

Если пропустили эту процедуру осенью, запланируйте ее на сентябрь-октябрь следующего сезона. Опудривание укрепляет кусты и сдерживает развитие болезней.

Смесь для опудривания (по 1 кг каждого):

древесная зола;

табачная пыль;

диатомит.

Ее наносят на листья, побеги и почву каждые две недели — это помогает смородине легче переносить резкие перемены погоды.

