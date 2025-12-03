Чем обработать смородину до 5 декабря - советы по урожаю 2026 года

Людина обприскує смородину. Фото: Pinterest

Смородину восени важливо обробити, щоб зміцнити імунітет кущів і закласти врожай на наступний сезон. До 5 грудня ще можна встигнути провести захист від хвороб та шкідників.

Чому обробка смородини така важлива

Саме восени формуються квіткові бруньки, зміцнюється імунітет і створюються умови для зимівлі. Якщо кущі не обробити, на гілках і у верхньому шарі ґрунту залишаються шкідники та спори грибків, які дадуть слабкий урожай наступного року.

Чим обробити смородину до початку морозів

Найкращий варіант — розчин залізного купоросу. Пропорції:

500 г залізного купоросу;

10 л води;

за бажанням — натерте господарське мило для кращого прилипання.

Розчин перемішують до повного розчинення й обприскують усі гілки, тріщини кори, розгалуження та прикореневу зону. Обов’язково обробіть і ґрунт навколо куща — саме там зимують більшість шкідників.

Оптимальна погода: 0…-5°C, без вітру та опадів упродовж кількох днів.

Додатковий метод — опудрювання (наступного року)

Якщо пропустили цю процедуру восени, заплануйте її на вересень–жовтень наступного сезону. Опудрювання зміцнює кущі та стримує розвиток хвороб.

Суміш для опудрювання (по 1 кг кожного):

деревна зола;

тютюновий пил;

діатоміт.

Її наносять на листя, пагони і ґрунт кожні два тижні — це допомагає смородині легше переносити різкі зміни погоди.

