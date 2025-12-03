Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Встигніть до 5 грудня — обробка смородини для врожаю в 2026 році

Встигніть до 5 грудня — обробка смородини для врожаю в 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 23:45
Чем обработать смородину до 5 декабря - советы по урожаю 2026 года
Людина обприскує смородину. Фото: Pinterest

Смородину восени важливо обробити, щоб зміцнити імунітет кущів і закласти врожай на наступний сезон. До 5 грудня ще можна встигнути провести захист від хвороб та шкідників.

Новини.LIVE розповідає, як зробити розчин і обробити смородину без помилок.

Реклама
Читайте також:

Чому обробка смородини така важлива

Саме восени формуються квіткові бруньки, зміцнюється імунітет і створюються умови для зимівлі. Якщо кущі не обробити, на гілках і у верхньому шарі ґрунту залишаються шкідники та спори грибків, які дадуть слабкий урожай наступного року.

Чим обробити смородину до початку морозів

Найкращий варіант — розчин залізного купоросу. Пропорції:

  • 500 г залізного купоросу;
  • 10 л води;
  • за бажанням — натерте господарське мило для кращого прилипання.

Розчин перемішують до повного розчинення й обприскують усі гілки, тріщини кори, розгалуження та прикореневу зону. Обов’язково обробіть і ґрунт навколо куща — саме там зимують більшість шкідників.

Оптимальна погода: 0…-5°C, без вітру та опадів упродовж кількох днів.

Додатковий метод — опудрювання (наступного року)

Якщо пропустили цю процедуру восени, заплануйте її на вересень–жовтень наступного сезону. Опудрювання зміцнює кущі та стримує розвиток хвороб.

Суміш для опудрювання (по 1 кг кожного):

  • деревна зола;
  • тютюновий пил;
  • діатоміт.

Її наносять на листя, пагони і ґрунт кожні два тижні — це допомагає смородині легше переносити різкі зміни погоди.

Ми вже писали про те, коли зимова посадка часнику дає хороший результат і як не помилитися.

Раніше пояснювали те, які культури варто сіяти наприкінці року.

Детальніше розповідали про те, як продовжити свіжість яблук до нового врожаю.

поради город сад смородина кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації