Які рослини потрібно укривати на зиму першими - правила осіннього утеплення

Деякі рослини особливо чутливі до холоду й потребують укриття в першу чергу, щоб не вимерзнути взимку. Правильне утеплення допоможе зберегти коріння та пагони.

Новини.LIVE пояснює, які рослини вкривати в першу чергу та коли саме це робити, щоб уникнути зимових втрат.

Які рослини потребують утеплення першими

Найчутливіші до морозів — декоративні та квіткові культури. У першу чергу вкривають троянди, гортензії та клематиси. Серед хвойних захист потрібен кипарисам, тузі та деяким видам ялиці. Під укриття також потрапляють теплолюбні плодові: персик, виноград, ожина та окремі сорти малини, які легко потерпають від морозів.

Чим утеплювати коріння та стовбури

Для зимового захисту важливо вкрити не лише надземну частину рослини, а й кореневу систему. Найпростіший спосіб — створити шар мульчі з:

торфу;

соломи;

перегною;

сухого листя.

Стовбури дерев можна додатково обмотати мішковиною, папером або агроволокном, а зверху — лапником для захисту від гризунів.

Коли саме проводити укриття

Утеплювати рослини потрібно не за календарем, а за станом ґрунту. Якщо зробити це зарано, вони можуть загнивати від тепла та вологи. Укриття проводять, коли листя повністю опало, а земля вже охолола, але ще не промерзла. Це дозволяє рослинам увійти у зиму у правильному стані.

Кущі та багаторічники — правила догляду восени

Кущі смородини, малини та троянд укривають після перших стабільних заморозків від -2 до -4°C. Смородину й малину підгортають, троянди накривають лапником або агроволокном. Багаторічники утеплюють сухим листям, торфом або легким шаром лапнику.

