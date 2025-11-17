Відео
Септик чи вигрібна яма — що краще для приватного будинку

Дата публікації: 17 листопада 2025 23:45
Оновлено: 14:59
Яка каналізація краща для приватного будинку - септик чи вигрібна яма
Вигрібна яма в саду. Фото: iStockphoto

Під час облаштування приватного будинку важливо правильно обрати систему каналізації, адже саме вона визначає зручність, безпечність і майбутні витрати. Найпоширеніші варіанти — септик і вигрібна яма.

Новини.LIVE пояснює, як визначити, який тип каналізації працюватиме ефективніше саме у вашому випадку.

Читайте також:

Вигрібна яма: просто і дешево

Вигрібна яма — резервуар для накопичення стоків. Буває герметичною або дренуючою.
Переваги: низька вартість, проста конструкція.
Недоліки: запахи, ризик забруднення ґрунту, часте обслуговування, строк служби 5-10 років.

Норми в Україні:

  • від будинку — мінімум 5 м;
  • від криниці чи свердловини — 20 м;
  • глибина — до 3 м.

Септик: безпечний і довговічний

Септик складається з кількох камер, де стоки відстоюються й частково очищуються.
Плюси: немає запахів, менше обслуговування, екологічність, служить до 50 років.
Мінуси: вища ціна монтажу, періодичний догляд за дренажем.

Що обрати

  • Для економії — вигрібна яма.
  • Для комфорту та екологічності — септик.

Обирайте варіант з урахуванням ґрунтів, бюджету та потреб сім’ї.

поради будинок ефективні способи каналізація вигрібна яма
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
