Какая канализация лучше для частного дома - септик или выгребная яма

Выгребная яма в саду. Фото: iStockphoto

При обустройстве частного дома важно правильно выбрать систему канализации, ведь именно она определяет удобство, безопасность и будущие расходы. Самые распространенные варианты — септик и выгребная яма.

Новини.LIVE объясняет, как определить, какой тип канализации будет работать эффективнее именно в вашем случае.

Выгребная яма: просто и дешево

Выгребная яма — резервуар для накопления стоков. Бывает герметичной или дренирующей.

Преимущества: низкая стоимость, простая конструкция.

Недостатки: запахи, риск загрязнения почвы, частое обслуживание, срок службы 5-10 лет.

Нормы в Украине:

от дома — минимум 5 м;

от колодца или скважины — 20 м;

глубина — до 3 м.

Септик: безопасный и долговечный

Септик состоит из нескольких камер, где стоки отстаиваются и частично очищаются.

Плюсы: нет запахов, меньше обслуживания, экологичность, служит до 50 лет.

Минусы: более высокая цена монтажа, периодический уход за дренажем.

Что выбрать

Для экономии — выгребная яма.

Для комфорта и экологичности — септик.

Выбирайте вариант с учетом почв, бюджета и потребностей семьи.

