Україна
Септик или выгребная яма — что лучше для частного дома

Септик или выгребная яма — что лучше для частного дома

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 23:45
обновлено: 14:59
Какая канализация лучше для частного дома - септик или выгребная яма
Выгребная яма в саду. Фото: iStockphoto

При обустройстве частного дома важно правильно выбрать систему канализации, ведь именно она определяет удобство, безопасность и будущие расходы. Самые распространенные варианты — септик и выгребная яма.

Новини.LIVE объясняет, как определить, какой тип канализации будет работать эффективнее именно в вашем случае.

Выгребная яма: просто и дешево

Выгребная яма — резервуар для накопления стоков. Бывает герметичной или дренирующей.
Преимущества: низкая стоимость, простая конструкция.
Недостатки: запахи, риск загрязнения почвы, частое обслуживание, срок службы 5-10 лет.

Нормы в Украине:

  • от дома — минимум 5 м;
  • от колодца или скважины — 20 м;
  • глубина — до 3 м.

Септик: безопасный и долговечный

Септик состоит из нескольких камер, где стоки отстаиваются и частично очищаются.
Плюсы: нет запахов, меньше обслуживания, экологичность, служит до 50 лет.
Минусы: более высокая цена монтажа, периодический уход за дренажем.

Что выбрать

  • Для экономии — выгребная яма.
  • Для комфорта и экологичности — септик.

Выбирайте вариант с учетом почв, бюджета и потребностей семьи.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
