Какая канализация лучше для частного дома - септик или выгребная яма

Септик или выгребная яма — что лучше для частного дома
При обустройстве частного дома важно правильно выбрать систему канализации, ведь именно она определяет удобство, безопасность и будущие расходы. Самые распространенные варианты — септик и выгребная яма.
Новини.LIVE объясняет, как определить, какой тип канализации будет работать эффективнее именно в вашем случае.
Выгребная яма: просто и дешево
Выгребная яма — резервуар для накопления стоков. Бывает герметичной или дренирующей.
Преимущества: низкая стоимость, простая конструкция.
Недостатки: запахи, риск загрязнения почвы, частое обслуживание, срок службы 5-10 лет.
Нормы в Украине:
- от дома — минимум 5 м;
- от колодца или скважины — 20 м;
- глубина — до 3 м.
Септик: безопасный и долговечный
Септик состоит из нескольких камер, где стоки отстаиваются и частично очищаются.
Плюсы: нет запахов, меньше обслуживания, экологичность, служит до 50 лет.
Минусы: более высокая цена монтажа, периодический уход за дренажем.
Что выбрать
- Для экономии — выгребная яма.
- Для комфорта и экологичности — септик.
Выбирайте вариант с учетом почв, бюджета и потребностей семьи.
