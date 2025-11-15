Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Простой способ защитить инструменты от коррозии зимой

Простой способ защитить инструменты от коррозии зимой

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 09:59
обновлено: 22:45
Как защитить садовые инструменты от ржавчины зимой - простые способы подготовки и хранения
Инструменты возле сарая. Фото: Freepik

Зимой садовые инструменты часто покрываются ржавчиной, особенно если хранятся во влажном помещении. Но есть простой способ подготовки, который сохраняет металл чистым до весны.

Новини.LIVE объясняет, как правильно обработать инвентарь, чтобы он не ржавел и служил много лет.

Реклама
Читайте также:

Почему инструменты ржавеют

Повышенная влажность, перепады температур и хранение в сырых сараях — главные причины коррозии. Ржавые поверхности не только быстро разрушаются, но и переносят грибковые инфекции на растения. Пористая ржавая структура задерживает споры и бактерии — риски для сада возрастают вдвое.

Простой способ подготовки инструментов к зиме

Чтобы тяпки, секаторы, ножницы и лопаты не покрывались ржавчиной, их нужно правильно обработать перед хранением. Что сделать:

  • тщательно очистить металл от грунта и высушить;
  • нанести на тряпку машинное масло и протереть все металлические части;
  • работать в перчатках, чтобы не травмировать кожу;
  • дать инструментам впитать масло, а затем убрать их в сухое место.

Масляная пленка создает гидрофобный барьер, который изолирует металл от влаги и предотвращает появление коррозии даже в сыром помещении.

Чем заменить

Если машинного масла нет, можно использовать обычное подсолнечное масло. Оно тоже защищает от коррозии, но со временем образует липкий слой — его придется смыть весной. Несмотря на это, инструменты остаются целыми и пригодными к работе.

Мы уже писали о том, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.

Ранее сообщалось о том, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Также мы объясняли то, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.

зима советы эффективные способы хранение дома ржавчина инструменты
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации