Як захистити садові інструменти від іржі взимку - прості способи підготовки та зберігання

Інструменти біля сараю. Фото: Freepik

Взимку садові інструменти часто вкриваються іржею, особливо якщо зберігаються у вологому приміщенні. Але є простий спосіб підготовки, який зберігає метал чистим до весни.

Новини.LIVE пояснює, як правильно обробити інвентар, щоб він не іржавів і служив багато років.

Чому інструменти іржавіють

Підвищена вологість, перепади температур і зберігання в сирих сараях — головні причини корозії. Іржаві поверхні не лише швидко руйнуються, а й переносять грибкові інфекції на рослини. Пориста ржава структура затримує спори та бактерії — ризики для саду зростають удвічі.

Простий спосіб підготовки інструментів до зими

Щоб сапки, секатори, ножиці та лопати не вкривалися іржею, їх потрібно правильно обробити перед зберіганням. Що зробити:

ретельно очистити метал від ґрунту та висушити;

нанести на ганчірку машинне масло й протерти всі металеві частини;

працювати в рукавичках, щоб не травмувати шкіру;

дати інструментам увібрати масло, а потім прибрати їх у сухе місце.

Масляна плівка створює гідрофобний бар’єр, який ізолює метал від вологи й запобігає появі корозії навіть у сирому приміщенні.

Чим замінити

Якщо машинного масла немає, можна використати звичайну соняшникову олію. Вона теж захищає від корозії, але з часом утворює липкий шар — його доведеться змити навесні. Попри це, інструменти лишаються цілими та придатними до роботи.

