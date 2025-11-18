Какие растения нужно укрывать на зиму первыми - правила осеннего утепления

Осеннее укрытие растений — кого защищать в первую очередь
Некоторые растения особенно чувствительны к холоду и нуждаются в укрытии в первую очередь, чтобы не вымерзнуть зимой. Правильное утепление поможет сохранить корни и побеги.
Какие растения нуждаются в утеплении первыми
Самые чувствительные к морозам — декоративные и цветочные культуры. В первую очередь укрывают розы, гортензии и клематисы. Среди хвойных защита нужна кипарисам, туге и некоторым видам пихты. Под укрытие также попадают теплолюбивые плодовые: персик, виноград, ежевика и отдельные сорта малины, которые легко страдают от морозов.
Чем утеплять корни и стволы
Для зимней защиты важно укрыть не только надземную часть растения, но и корневую систему. Самый простой способ — создать слой мульчи из:
- торфа;
- соломы;
- перегноя;
- сухих листьев.
Стволы деревьев можно дополнительно обмотать мешковиной, бумагой или агроволокном, а сверху — лапником для защиты от грызунов.
Когда именно проводить укрытие
Утеплять растения нужно не по календарю, а по состоянию почвы. Если сделать это рано, они могут загнивать от тепла и влаги. Укрытие проводят, когда листья полностью опали, а земля уже остыла, но еще не промерзла. Это позволяет растениям войти в зиму в правильном состоянии.
Кусты и многолетники — правила ухода осенью
Кусты смородины, малины и роз укрывают после первых стабильных заморозков от -2 до -4°C. Смородину и малину окучивают, розы накрывают лапником или агроволокном. Многолетники утепляют сухими листьями, торфом или легким слоем лапника.
