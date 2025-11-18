Видео
Осеннее укрытие растений — кого защищать в первую очередь

Дата публикации 18 ноября 2025 23:45
Какие растения нужно укрывать на зиму первыми - правила осеннего утепления
Укрытая гортензия в саду. Фото: Epic Gardening

Некоторые растения особенно чувствительны к холоду и нуждаются в укрытии в первую очередь, чтобы не вымерзнуть зимой. Правильное утепление поможет сохранить корни и побеги.

Новини.LIVE объясняет, какие растения укрывать в первую очередь и когда именно это делать, чтобы избежать зимних потерь.

Какие растения нуждаются в утеплении первыми

Самые чувствительные к морозам — декоративные и цветочные культуры. В первую очередь укрывают розы, гортензии и клематисы. Среди хвойных защита нужна кипарисам, туге и некоторым видам пихты. Под укрытие также попадают теплолюбивые плодовые: персик, виноград, ежевика и отдельные сорта малины, которые легко страдают от морозов.

Чем утеплять корни и стволы

Для зимней защиты важно укрыть не только надземную часть растения, но и корневую систему. Самый простой способ — создать слой мульчи из:

  • торфа;
  • соломы;
  • перегноя;
  • сухих листьев.

Стволы деревьев можно дополнительно обмотать мешковиной, бумагой или агроволокном, а сверху — лапником для защиты от грызунов.

Когда именно проводить укрытие

Утеплять растения нужно не по календарю, а по состоянию почвы. Если сделать это рано, они могут загнивать от тепла и влаги. Укрытие проводят, когда листья полностью опали, а земля уже остыла, но еще не промерзла. Это позволяет растениям войти в зиму в правильном состоянии.

Кусты и многолетники — правила ухода осенью

Кусты смородины, малины и роз укрывают после первых стабильных заморозков от -2 до -4°C. Смородину и малину окучивают, розы накрывают лапником или агроволокном. Многолетники утепляют сухими листьями, торфом или легким слоем лапника.

растения зима советы огород сад мульчирование
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
