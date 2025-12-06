Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Дім та город Підживлення лохини взимку — головна порада, яку всі ігнорують

Підживлення лохини взимку — головна порада, яку всі ігнорують

Дата публікації: 6 грудня 2025 09:56
Як удобрювати лохину на початку зими - корисні поради та правильні добрива
Людина збирає врожай лохини в саду. Фото: УНІАН

Підживлення лохини на початку зими допомагає зміцнити корені й підготувати рослину до морозів. У цей час культура формує запас сил, потрібний для весняного росту та майбутнього врожаю.

Новини.LIVE розповідає, які добрива варто внести взимку та як правильно доглянути кущі лохини.

Читайте також:

Чому варто підживлювати лохину взимку

На початку зими лохина переходить у стан спокою, але саме цей період важливий для формування її весняної сили. Підживлення допомагає зміцнити кореневу систему та підвищити витривалість кущів у морозний сезон.

Які добрива потрібні взимку

У грудні не використовують азот — він стимулює небажаний ріст пагонів. Краще внести:

  • калійні добрива легкої форми;
  • фосфорні комплекси;
  • осінні суміші для ягідних культур без азоту.

Такі підживлення підвищують зимостійкість та допомагають рослині накопичити енергію до весни.

Перевірте кислотність ґрунту

Лохина росте лише у кислому середовищі. Якщо pH за осінь підвищився, ґрунт варто підкислити:

  • гранульованою сіркою;
  • спеціальними кислотними добавками для ягідних культур.

Не забудьте про мульчу

Шар хвойної тирси, кори чи торфу:

  • зберігає вологу;
  • захищає корені від промерзання;
  • підтримує потрібну кислотність.

Таке зимове підживлення не дає миттєвого ефекту, але навесні забезпечує міцні пагони, активне цвітіння та більший урожай.

Ми вже писали про те, коли можна пересаджувати квіти в грудні та коли цього робити не варто.

Раніше пояснювали те, за яких умов зимова обрізка безпечна і коли вона допоможе отримати кращий урожай.

Детальніше розповідали про те, коли зимова посадка допустима та як правильно висаджувати цибулини.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
