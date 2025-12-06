Як удобрювати лохину на початку зими - корисні поради та правильні добрива

Людина збирає врожай лохини в саду. Фото: УНІАН

Підживлення лохини на початку зими допомагає зміцнити корені й підготувати рослину до морозів. У цей час культура формує запас сил, потрібний для весняного росту та майбутнього врожаю.

Новини.LIVE розповідає, які добрива варто внести взимку та як правильно доглянути кущі лохини.

Чому варто підживлювати лохину взимку

На початку зими лохина переходить у стан спокою, але саме цей період важливий для формування її весняної сили. Підживлення допомагає зміцнити кореневу систему та підвищити витривалість кущів у морозний сезон.

Які добрива потрібні взимку

У грудні не використовують азот — він стимулює небажаний ріст пагонів. Краще внести:

калійні добрива легкої форми;

фосфорні комплекси;

осінні суміші для ягідних культур без азоту.

Такі підживлення підвищують зимостійкість та допомагають рослині накопичити енергію до весни.

Перевірте кислотність ґрунту

Лохина росте лише у кислому середовищі. Якщо pH за осінь підвищився, ґрунт варто підкислити:

гранульованою сіркою;

спеціальними кислотними добавками для ягідних культур.

Не забудьте про мульчу

Шар хвойної тирси, кори чи торфу:

зберігає вологу;

захищає корені від промерзання;

підтримує потрібну кислотність.

Таке зимове підживлення не дає миттєвого ефекту, але навесні забезпечує міцні пагони, активне цвітіння та більший урожай.

